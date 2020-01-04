大概從反修例風波開始，香港人逐漸偏向顏色先行，以事件當事人的顏色來分辨對錯好壞，不再以事件行為是否合乎規則法律、道德標準去決定。例如有人在街上打鬥，過往的習慣是先制止衝突雙方的傷害性行為，聽兩方面的解釋然後判斷誰對誰錯。如果旁觀者分辨了是非後，事件還未能解決，就只好報警，交由警方處理。警方或口頭勸喻，或警告，如果都不奏效，則把當事人帶返警署落案，作出檢控，交由法庭判斷誰是誰非。

又或者在街上看見有人犯罪，例如有誰破壞公物、損毀私人財物、乘搭港鐵逃票，過去是大家利用公民逮捕權，阻止犯罪者逃脫，然後通知警方到來，讓警察按案情嚴重性，決定是否拘捕，把犯罪者繩之以法。

可惜自從反修例風波後，老皇曆再行不通了。街上起衝突，不但沒有人上前阻止，反而是先問對方是甚麼顏色，是黃是藍？如果顏色與自己相同，就代表正義，顏色相異就代表邪惡。只要自己一方人多，便大班人湧前，向對方拳打腳踢，揮動手中可用武器，把對方打到血肉模糊、不省人事。其他志同道合的「旁觀者」還紛紛打傘，把傷害別人的行為遮掩，不讓旁邊的傳媒拍攝到施暴者的樣貌。這種不用審訊執行私刑的暴行，美其名曰「私了」。

同樣是街上看見有人打破商舖的櫥窗玻璃、打爛天花高處的監控錄影鏡頭、甚至拋擲汽油彈縱火，又或者港鐵逃票，明明都是發生罪案，破壞別人財產，不但旁人不出手阻止，只要是自己認同顏色的一派所為，更加一齊掩護，阻止到場的警察執行職務，協助犯罪者逃走。這些「旁觀者」種種掩護犯罪者、阻止警察執行職務、協助犯罪者逃避法律制裁的行為，嚴格來說性質其實是共犯，協助、教唆，應該也是犯罪行為的一部分，只不過執法人員為了縮小打擊面輕易放過，並不表示這種不問行為對錯、只關心犯罪者是否自己認同顏色的心態正確。

我對顏色沒有特殊愛好，相識朋友之中，偏黃偏藍的都有，我都尊重不同看法，不會排斥，各是其是、各非其非好了。顏色的選擇是個人喜好和識見，無謂爭論，有如宗教信仰，有人信天主教，有人信基督教，也有人信道信佛。只要當事人感覺良好，咱們旁人不應嘵舌。

近月來出現太多因為顏色分野而縱容犯罪、協助罪犯擺脫法律責任的行為，長此下去會鼓勵整體社會暴力增加、市民有法不依、漠視法律。近日警方拘捕的破壞公物黑衣人，中學生愈來愈多，是否與只問顏色、不論對錯的社會風氣有關？