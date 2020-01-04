一場反修例暴亂令人驚覺牛鬼蛇神充斥整個政府，對中央止暴制亂的明令陽奉陰違，十八萬公務員之中，只有三萬警員苦苦支撐大局，結果執法事倍功半。值得留意的是，儘管警方成為暴徒的眼中釘，但去年六至十一月投考輔警的人數卻急升逾七成，這固然可解讀為有良知的市民支持警方執法並身體力行參與，但凡事不能只看表面，萬一投考輔警者中，有部分是想滲透警隊搞破壞的暴徒，將來這些人正式成為輔警甚至正規警員，後果隨時是災難性。

這樣的情節並非《無間道》獨有，在今日這個亂世，多麼匪夷所思的事情也有可能發生。別說當局有必要對投考警隊者實施嚴格政治審查，所有大企業大銀行以至政府部門都有需要這麼做。君不見，至今被捕的六千多人中，學生佔了四成，當中約一千人未成年。單是未成年的中學生已有千人之數，意味漏網之魚更多，加上被黃師洗腦、日日拉人鏈唱獨歌的中學生隨時數以萬計，這些學生將來也會投身社會，倘一直懷有反中亂港甚至反社會思想，對僱主將是十分「危險」。

這絕非危言聳聽。黃絲為了趕絕藍店，除了大搞黃色經濟圈，更支持暴力破壞，發展下去，藍店僱主及僱員的人身安全都無保障。如果說，這些中學生將來投身藍店伺機「報仇」，沒可能嗎？若暴徒中學生長大後加入大銀行、公共機構、政府部門實行「木馬屠城」，擾亂金融市場、破壞交通工具甚至電力公司，並在政府內部奪權，香港將會變成怎樣，思之令人不寒而慄。

可以看到，最近已有大企業放風，這幾年避免聘請大學畢業生以免自招麻煩，但避得開這幾年的大學生，避不開十年八年後的大學生。不從根本上扭轉中學生的偏激思想勢必後患無窮。最近教育局開始硬起來調查黃師，希望不是有姿勢無實際，最重要還是從師資、教材入手，徹底改變教育界。