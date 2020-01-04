去年初，台灣發生一件怪事，當地人到宣稱特別靈驗的南鯤鯓代天府為台灣運道求籤，連求六十籤，卜杯後竟沒一籤得到認可，創代天府三百多年未有之紀錄。此事讓台人議論紛紛，說會否預示寶島豬年有滅頂之災。

玄學從來不可盡信，不可盡不信，當日聽到上述消息，筆者一時興起，就以流年天干地支配合台灣情況作批算，去年二月十一日發表一文，題為「一火何能敵四水」，文中說：「今年歲次己亥，上土下水，台灣會政治動盪，空中意外明顯，水災亦嚴重，但都不是動搖根基的大難，運道尚可無虞。弱火必得靠木或其他火助生，且看過去歷任總統的姓氏，分別為蔣、李、陳、馬、蔡，除馬屬火外，其餘都屬木。若要估計將來的總統繼任者，未知可否從此中尋得玄機？」

在下於術數是玩票性質，不是甚麼大師，所以上述預測有錯有對，豬年的台灣確有水患，但是不算嚴重，這個論斷應屬不合格。但當日觀乎台灣流年，赫然入目是透現出空難訊息，故特別寫下「空中意外明顯」的斷語。結果不幸言中，到了豬年最後一個月，終是逃不過定數，一次直升機意外導致最少八名軍方將領死亡，死者包括參謀總長，一舉重創了寶島整個作戰指揮系統。

這件事固然不幸，但台灣整體「運道尚可無虞」，總統繼任者的姓氏五行應是非木即火，姓韓的不屬木火兩類，故鼠年誰將會住在總統府，呼之欲出。

本文表面上談台灣，實際上更想關心香港。台灣利木、火，金木相爭的流年就易出空中意外，可見玄學不一定完全無稽。筆者也經常強調香港五行忌火，夏天火旺，特區一切具爭議性的新政都不宜在秋前推行，而多用燃燒物只會增加壞運，警方亦宜節制。至於示威者們要是真心為香港好的，就請勿再投擲汽油彈了。