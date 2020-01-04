新年流流，沒有好消息，只有令人神經拉緊嘅疑似沙士來襲！呢，本港公立醫院近日接收到三名從武漢回港不適而懷疑肺炎個案，據初步化驗證實冇感染禽流感或沙士。

香港○三年沙士一役死了二百九十九人，當時全民戴口罩，你的周圍附近，只要有人稍一咳嗽，彷彿有子彈就在你耳邊呼嘯，咳嗽者若沒有戴口罩，幾十對眼睛會不約而同怒睥射住，直情視咳嗽者比恐怖分子更恐怖！

今趟湖北武漢爆發不明原因肺炎疫情多天，由於國家及地區仍未能進一步確認原因及病毒種類，引起全國關注。令人大惑不解的是，武漢華南海鮮市場被視作疫源，患者多在附近住宅小區，感染不明肺炎的居民亦已被安排入傳染病醫院集中隔離治療，當局卻沒有公布具體情況。老朽有疑惑，何以多人感染成半個月，市場仍然繼續照常營業，直至日前才貼出公告進行消毒和休市，中間是否有人隱瞞疫情？

依家武漢民眾無不如臨大敵，據悉，當地嘅口罩幾乎被搶購一空，而相傳有療效嘅板藍根亦賣到缺貨。這種恐慌，好明顯來自官方透明度不高，而老百姓一般覺得不尋常，尤其對疫情一無所知，是否會人傳人？是否已擴散？是否有另一種新嘅病毒？有冇藥可有效控制？一連串嘅疑惑，神經唔繃緊至奇！

再講，呢個華南海鮮市場，不但批發海鮮，更兼售禽類野味，而且屠宰之後的禽類野味遺體及內臟隨地棄置。看官，可以想見，市場內魚腥與禽類野味嘅內臟交流，加上垃圾污水蒸發，衞生環境惡劣，不正是沙士等病毒藏身嘅好地方嗎？柏楊生前強烈批評中國人的「髒、亂、吵」，並指「中國傳統文化中有一種濾過性病毒，使我們子子孫孫受了感染，到今天都不能痊愈」。柏楊早敲警鐘，內地依然沒有警醒，老朽只能警告無心肺港府，快搞好清潔做好防範！