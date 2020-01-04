二○二○年來了，新年應有新開始，香港持續近七個月的暴亂亦似進入新階段，參加者減少，迷失者更迷失。幕後搞手似乎亦開始怕了，若最後一點火光熄滅，他們的命運必是被清算。近日，香港、台灣都有幕後推手拿港青的困局做文章，宣傳港青創傷了、憂鬱了。說到逃台的港青，他們恐怕從逃台的第一步已經攞嚟衰。

日前，台灣基督長老濟南教會牧師黃春生再談在當地爭取居留權的港青情況，聲言他們即使人在台灣，亦有創傷症候群，大都憂慮、不安。他早在四個多月前談七一衝擊立法會的港青求庇時，也說了同一番話，指港青睡覺常驚醒，「（夢見）警察在抓他們、追他們」，又指教會已協助他們進行心理輔導。

幾個月過去，活在自由空氣中的港青情況卻沒有好轉，心理創傷到底為何？黃春生只談其一，沒談其二，知情人卻指，民進黨政府正在撤資撤援，這一點求庇的港青都知道，他們都知在台灣獲援助的時間不超過十個月，據說民進黨及其組織透過個別教會和團體向「義士」發放支援以示有情有義，但支援只有十個月，每月約八千元新台幣，即約二千港元的援助，其後各人便要自理。而民進黨政府對港青留台的處理辦法亦將揭曉。

去年七一立法會被衝擊後，有近二百名港青在一周內或當月赴台灣，現在他們獲支援的時間只餘數月，未來怎麼辦？讀書未成、工作無技能、在港靠父母的港青，首次領略到生活的壓力與現實的殘酷。憂慮是真的，只是如今的憂是因難以謀生而來的生活恐懼，與去年七月時擔心被捕、逃避刑責大不同。

從政治之憂邁進生活之憂，香港外逃青年當然滿腹心事，台灣就業難、低薪化，當地工作對港人實在嚴重缺乏吸引力，何況港青還面對能否留下來及能否活下去的壓力，憂鬱很正常，但一切都是個人選擇。