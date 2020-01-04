亂港派在「11‧24」大勝奪取區議會八成半議席和壟斷十七個區議會的控制權後，食髓知味，覺得黑暴的恐怖威脅手段好使好用，在區議會選舉上立竿見影，而且成效超乎想像，無論是阿豬阿狗，只要認「黃底」，「實食無黐牙」便大勝了。故此，區選大勝後便思量如何「撐」到今年立法會選舉，一如元旦遊行「民陣」的海報口號目標：「煲底再會」，即向九月立法會進軍。儘管未來的日子亂港派已有各種煽動民眾上街的噱頭，令追隨者不會寂寞，但也要名正言順地從各種渠道取得金錢的支持，尤其勇武派賣命的行動要「有錢才能使得鬼推磨」，沒有源源不絕的黑金便難以打持久戰。

佔領中大截斷吐露港公路一役，有指佔領暴徒獲得某本港財團以大型貨櫃源源不絕供應糧副食品和日用品（包括避孕套），照顧周到，令他們毫無後顧之憂，啟發了黑暴勢力利用區議會勝選的打砸搶燒寒蟬效應威脅經驗，乘區議會上台的大好形勢推「黃色經濟圈」，便可名正言順地從中攫利維持和推動「逆權運動」，爭奪香港的管治權。所謂「黃色經濟圈」，實質是經濟上的「塔利班」，配合黑社會慣用的恐嚇威脅手段，實行「順我者昌，逆我者亡」，任何商戶如不「識做」，便以打砸搶燒的「裝修」伺候。所以，煽動「黃民」幫襯「黃店」並非真正水源，只是打掩護而已。

「黃色經濟圈」是如何推行呢？綜合警方揭露、傳媒報道及商戶舉報，不外乎三項類似黑社會的恐嚇勒索手法。首先，針對那些中資及有中資參與或合作的商業機構，特別針對敢講真話的反黑暴企業家，肆意、反覆搗亂破壞與他們有關的商業經營機構，製造恐怖氣氛，產生寒蟬效應。

其次，口頭或書面恐嚇其他商戶，要求支持或捐款，「識時務者」安全無事，敢反抗或不配合者便被搗亂或「裝修」。一如在區選期間眾多商戶和業主立案法團在黑暴的威脅下，只張貼黃營候選人的宣傳海報。黑暴恐嚇的範圍和對象，已由單個商戶發展至針對連鎖集團、大型商場、公共交通工具。最近滙豐和恒生銀行便因某涉嫌洗黑錢的基金戶口被警方調查凍結，而被反覆「裝修」破壞，元旦「民陣」遊行火燒銅獅子象徵嚴重警告。在黑暴的淫威下，有商戶或大型商場被迫加入「黃色經濟圈」，在舖面當眼處貼上指定的標誌識別。

再者，透過互聯網和黑暴聯手的群組，大肆抬捧支持他們的食肆和商戶，甚或以某個百分比的收入表明支持「逆權運動」，或捐助被捕「手足」訴訟經費作招徠。其實，以金錢支持暴徒，實是暴動的共犯，警方應立案追查黑金的來源。

「黃色經濟圈」在政治上完全違反民主的真諦，以價值立場先行，毫不尊重不同意見和立場，以打壓和消滅異見者肉體和實體為目的，豈有半點自由的味道？在經濟上也完全違反經濟學的原理、原則和規律，實際是黑社會的敲詐勒索。最可笑的是，有些看風駛𢃇熱衷投機的學者和大學教授卻煞有介事，舉行論壇講座推動這樣不三不四的「黃色經濟圈」，自拆學者招牌。