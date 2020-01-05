正論：升級應變慢十拍　開門揖疫悔已晚

武漢肺炎來勢洶洶，確診個案在短短四日內暴增六成至四十四宗，令人嘩然；與此同時，本港懷疑個案亦急增至八宗，市民猶如驚弓之鳥。及至昨日，港府終於將戒備措施提升至「嚴重」級別，擺出嚴陣以待的架勢，到底有沒有成效，很快自有分曉。

不怕不識貨，最怕貨比貨。自除夕當日傳出武漢爆發疑似沙士後，港澳台三地的防疫反應優劣立見，澳門和台灣當局快速反應，元旦當日即加強口岸檢疫，包括為武漢旅客逐個檢測體溫。反觀食衞局局長陳肇始則一副大安旨意的模樣，連除夕當日屯門醫院接收了第一個疑似患者也懵然不知，直到元旦翌日，網上瘋傳有人中招、沙士疑雲滿天飛方如夢初醒，但也要拖到本月三日才在機場增設儀器為武漢旅客量體溫，簡直姍姍來遲。

武漢市衞健委同日通報最新疫情，證實確診人數急增，重症患者更佔了總數的四分之一，數據與沙士爆發初期十分相似，連本港專家都警告港府不能掉以輕心，有必要全面提升戒備級別。偏偏港府繼續化身慢郎中，直到輿論連篇累牘報道，市民不安愈來愈強烈，拖到昨日才公布「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，即時啟動「嚴重」應變級別。事隔五日才升級防疫，不是慢十拍是甚麼？

所謂嚴重應變級別，即是「對公共衞生有重要性的新型傳染病對市民健康的即時影響屬於中等」。既然只是中等，升級措施也不過是隔離病房謝絕探訪和縮短一般病房的探病時間而已，政務司司長張建宗甚至表明無必要減少來往武漢和香港的航班或高鐵班次。如此力度是否足以將武漢肺炎擋在門外，不能不令人懷疑。

按道理，香港經過○三年沙士一役，理應比其他地方更明白開門揖疫將帶來怎樣的災難後果，奈何港府官僚依然漫不經心，防疫依然不見長進。事實上，自九七年香港爆發全球首例人類感染禽流感、全城殺雞血流成河後，疑難雜症便沒有在香港停止過。沙士不用說，接着又有亞洲首例豬流感，之後更發現全球首宗大鼠傳人戊型肝炎個案。至於肆虐內地多時的非洲豬瘟，雖然不會感染人類，但一樣攻破香港大門，顯見港府根本沒有吸取教訓。現時是流感高峰期，鼠疫又方興未艾，一旦連同武漢肺炎三疫拍門，公營醫療必定崩潰。公院內科病床使用率已超過百分百，有醫院更達到百分之一百三十一，連應付流感都捉襟見肘，試問如何應付隨時殺到的新疫情？港府準備好了嗎？

知病之所起，方能治之。疫情會否大爆發，關鍵始終在於會否人傳人，可惜內地至今未能給出有力答案。隨着新春將至，病毒隨時因為春運人流而全面攻陷中港兩地，繼而傳遍世界，惟刻下連世界衞生組織都未能確認不明肺炎的原因，遑論無能港府。其實，中國既要構建人類命運共同體，防治疫情便不應單打獨鬥，與其遮遮掩掩，不如開誠布公，廣邀中外專家共商對策，盡快打低疫魔。