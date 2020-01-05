神州觀察：防治後知後覺　哪管百姓死活

湖北武漢被揭爆發疑似沙士疫情後，染疫人數亦於短時間內由二十七宗增至四十四宗，重症患者更佔了四分之一，令人擔憂不明病毒或更具殺傷力及難以控制。惟觀乎武漢當局後知後覺的防疫意識，則比疫情本身更叫人惶恐不安。

若非有網友揭發，誰敢說武漢當局不會繼續封鎖消息，令更多不明就裏的市民置身染疫風險之中？而在事件曝光後，該市衞健委隨即公布有二十七人染疫，當中七人病情危重，說明他們一早就已經掌握有關情況。而疫情肯定不會是一時之間突然冒出，那樣的話，只能說明不明病毒的兇險程度更勝想像，所以民眾迫切希望當局盡快公布實情，也好及早應對。

事實上，從目前已知的情況來看，有關疫情至少已經爆發十多天，或許更久；就算只有十多天，亦足以令病毒廣為擴散。然而在這段期間，當局除了秘而不宣之外，其他甚麼也沒有做，乃至後來被確認為疫源的海鮮批發市場，果子貍、箭豬、梅花鹿等野味仍照賣不誤，市場裏的動物甚至「比動物園還多」，不可謂不誇張。而能夠形成這樣的規模，斷非一日之功，由此更見當局平時的衞生防疫工作有多不濟。

官家不出聲，民眾便不知防備。直至疫情被揭發當日，涉事海鮮批發市場仍中門大開，不少商戶更對不明疫情毫不在意，甚至在當局知衰後全面封殺野味市場之下，仍有人在偷偷出售，說明從政府到普通民眾皆嚴重缺乏防疫意識。而這種惡習在二○○三年沙士期間就已存在，當時亦有人不顧疫情肆虐偷賣果子貍等野味，哪怕果子貍已被確認為沙士疫源，照樣有人敢吃，也是神奇。

本來，經過當年的沙士一役，內地當局理應建立起一套較為完善的疫情應對機制，從源頭監察防範到疫情通報，再到後期控疫救治環節都應有明確而規範的操作才對；結果卻是，在經歷了沙士、禽流感、豬流感、乙肝、肺結核等疫情之後，當局別的沒學會，倒是養成了一套萬試萬靈的「瞞疫機制」，着實叫人無言以對。

非洲豬瘟自不必說，當局從一開始就高喊疫情得到有效控制，一直喊到全面失守，再以禁止地方政府私自通報疫情的方式進行「控疫」，簡直醜陋不堪。而從內蒙古近期爆出的鼠疫事件亦可看出，當局在疫病初期的甄別鑑定方面仍然十分落後。

再如甘肅蘭州仍在擴散中的布魯氏菌病，追查近月方知源頭就在不遠處的生物藥廠，且是因使用過期消毒劑所致；作為一間生物藥廠居然犯下如此低級錯誤，實在匪夷所思。有關部門更於通報中將之定性為意外偶發事件，則再度讓人見識到當局在疫病防治方面，麻木不仁到了何種地步，疫情想不氾濫都難。