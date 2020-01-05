功夫茶：無能政府乜都嘥　靚地養草攞嚟擺

末世特區，怪事多籮籮，霸着茅坑不拉矢，貪佢臭咩，偏偏律政司司長鄭若驊最好呢味，古人話臭味相投，做得同事都唔慌好佢好多，一眾高官一係就自己霸屎坑，一係就容許合作夥伴不拉矢。

話說政府喺竹篙灣留咗成六十公頃土地，有三個維園咁大，一望無際，鋪草皮都鋪死你，本來滿腹大計，諗住畀迪士尼用嚟擴張第二期，點知政府可能五行相沖，似乎同鼠有仇，鼠患嚴重，大鼠戊肝成為本地特產，甚至同老鼠主題公園合作都冇好帶挈，貼埋大床同嫁妝益人，成日注資但未有實收過一個仙，美國佬攞專利權同管理費億億聲，無能政府自欺欺人，話呢啲係宏觀投資喎，所得的經濟效益已經回本，信不信由你，反正信佢一成，雙目失明。

本來呢，有商家喺前年想發展塊地做鮮花公園，由荷蘭花藝專家發辦，打造全新歐洲風格，市民聽見都好期待，籌辦商交埋申請同初步發展計劃，點知地政總署「按既定程序」處理申請，即係慢條斯理啦，旅遊事務署亦係一味得個傾字，唔識打鐵趁熱成其好事，拖吓拖吓，拖到個市道跌到趴街，依家人哋唔玩啦，收番申請，鮮花公園冇行喇！據講另一個團體都有申請塊地做練習場，政府就懶神秘唔肯公開，睇嚟又係得個講字。

鬼咩，港府喺二○○○年應承咗人哋，迪士尼有廿年優先認購呢塊地嘅權利，今年九月先夠期，仲有兩次自動續期五年權利，即係話美國米老鼠可以霸住塊地多十年不搞作，前前後後三十年，大哥，孫都生埋啦。前年已經有議員媽叉政府，成六十公頃地，起到萬九幾個四百呎單位，差唔多夠六萬人住，依家就擺喺度曬太陽，養草養蚊養乜都好，都係留番嚟益外國人，而唔會益自己市民，既然咁崇洋媚外，橫掂養開南亞幫假難民，一年十幾億都在所不計，不如就喺呢塊地起南亞新村，好過任佢哋亂咁喺油尖旺搵竇破壞市容，當埋做難民營，擺佢哋喺冇雷公咁遠，冇眼屎乾淨盲吖嘛！

依家市道咁差，暴徒當正香港係War game場地槍彈橫飛，內地客點敢落嚟玩，香港米老鼠今個財政年度預計少收廿幾億，個場空蕩蕩，仲話擴建，咪玩啦，等佢哋出聲真係等到天荒地老，細路都變中佬啦。呢個政府成日叫人唔好做大嘥鬼，但係自己最浪費資源，起埋啲天橋隧道冇人用，變作露宿者之家，市區大把靚地丟空，好似大埔工業邨附近塊地就鋪晒塵。政府唔肯還富於民，已經招惹民憤，依家又拖延「還地於民」，淨係顧住照顧隻米老鼠，咁鍾意老鼠，唔怪得鼠輩橫行，大鼠戊肝黐住香港唔肯走囉！