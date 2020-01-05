世界視線：中伊聯手抗美國　華盛頓有後顧憂

美軍暗殺伊朗重要軍頭蘇萊曼尼後，波斯灣局勢急劇惡化，戰爭危機一觸即發，伊朗當局揚言已準備好作出嚴厲報復。

蘇萊曼尼被認為是伊朗參與敍利亞內戰、打擊伊斯蘭國等的主要幕後策劃者，地位僅次於最高精神領袖哈梅內伊，這就難怪伊朗舉國憤怒。問題是，伊朗跟美國在軍事硬實力方面畢竟相距甚遠，前者的所謂「嚴厲報復」，很難「對等」地將美國的「二號人物」予以「手術式清除」。當然，打主人不行，打主人養的狗，估計還是有能力的，因此人們可以看到，美國在區內的最親密盟友以色列，其總理內塔尼亞胡這邊廂讚揚特朗普採取迅速、有力和果斷的行動，那邊廂該國軍隊進入高度戒備狀態，嚴防伊朗支持的黎巴嫩真主黨，以及在加薩地帶的巴勒斯坦激進組織哈馬斯等伺機發動襲擊。

以色列的擔憂不無道理，畢竟沙特的煉油設施被伊朗攻擊，美國也是袖手旁觀，殷鑑在前，豈能不防。然而不管美軍今次暗殺行動會否擦槍走火，導致區內戰爭，但只要美伊兩國的敵對關係一天存在，同樣受美國打壓的中國，必然跟伊朗愈走愈近。中俄伊三國海軍日前舉行聯合軍演，伊朗軍方透露，美國及其盟友曾進行緊急會議，試圖作出破壞，可見美方對是次行動的忌憚。

事實上，單是應付伊朗一條戰線已夠特朗普頭痛，再加上跟中國打貿易戰根本無法做到「損人利己」，美國國內的智庫組織早就擔憂，一旦兩大敵人組成聯合陣線，將如何應付。伊朗總統魯哈尼就曾指出，北京與莫斯科都已承諾不會支持美國的制裁行動，其中中國是伊朗最大的貿易夥伴，角色更是重要，伊朗希望藉着向中國出售石油，擺脫美國制裁帶來的困境。

中伊合作，各取所需，互惠互利。從北京的角度而言，只要伊朗一天成為美國的心腹大患，便可讓華府有後顧之憂，從而在貿易戰及南海等問題上作出牽制。反觀美國，眼看經濟制裁不能屈伊朗之兵，全面戰爭又可能踏進比阿富汗更深的泥沼，戰略上反而處於被動。