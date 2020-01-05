朝廷三令五申要求林鄭月娥、香江府衙「止暴制亂」，然而就是止不了、制不住。最表面的原因，就是當局「止暴制亂」的方法非常容忍、克制、單一、被動、小兒科。「一哥」換人之前，警察「止暴」的手段更是不堪，這不怪警察，因為「上面」就是對暴亂綏靖求和，被暴亂嚇破了膽，對有美英支持的暴亂嚇破了膽，生怕被制裁。

「一哥」換人之後，中央政府加大力度嚴令「止暴制亂」，情況有些好轉。警察開始放開手腳「做嘢」，但仍然是老辦法，多了些主動出擊，一次性拘捕涉嫌暴亂分子也明顯增加，然而並未有壓倒、阻嚇暴亂氣燄，在警察「止暴」頭上似乎還有「緊箍咒」。其他政府部門也多了些幫助平亂的措施，但還是小兒科。至於司法檢控和審判暴徒，則毫無起色，充當反中亂港保護傘的「模樣」還是彰彰明甚，給予亂港暴徒以無限的鼓舞和欣慰。

此外，那些暴亂黑手、組織者、策劃者，更是毫髮未傷，還在「密謀於暗室，點火於基層」，他們的網絡指揮台、媒體宣傳機器，還在每日每時大放厥詞、顛倒黑白、謠諑誣謗、大肆煽動；他們的物資、財金、暴亂裝備等仍有來源。美國人、英國人和國際反華勢力仍然緊盯着香港，「高度關注」暴亂，發聲支持……

由此可見，所謂「止暴制亂」，連最淺層、最表層的效果都遠沒達到。這個時候，香江府衙、林鄭月娥是不是應該嚴肅檢討一下這方面有甚麼嚴重不足呢？朝廷是不是也應該嚴厲督戰、責其提升止暴之措施、限期完成任務呢？回歸這麼多年，打了這麼多年交道，朝廷難道還不知香江府衙遇到這類性質的事情，他們是怎麼盡量拖着不辦、盡量陽奉陰違、盡量不湯不水的嗎？過去未遇暴亂，朝廷隻眼開隻眼閉，今次暴亂近七個月不止不平、愈演愈烈，還能夠甩手不理嗎？

所謂「日月滋久，奸詐愈深」，毫無疑問，只要朝廷不理，香江府衙就真會讓暴亂永無止境，成為常態也。