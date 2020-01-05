台灣剛剛通過《反滲透法》，就發生軍用直升機墜毀事故，參謀總長沈一鳴等八名軍官遇難，兩件事未免太巧合了。兩岸還沒開戰，台軍已損兵折將，連主帥也保不住，這可是大凶之兆。台灣當局一向喜歡捕風捉影，不知今次又有甚麼陰謀論？是共諜滲透？還是台軍自己心慌？或是美國軍火靠不住？

出事的黑鷹直升機是台灣斥巨資從美國買回來不久，去年十月才正式成軍，應該不是機件老化問題。而且今次機上都是軍方重要人物，航程不遠，天氣也很好，飛行安全理應有保障，最後還是發生悲劇，這除了說明台軍訓練和管理有問題，實在很難找到其他原因。

大陸網民揶揄說，台軍連參謀總長的安全都保障不了，根本不像一支能打仗的軍隊。有人更質疑道，台灣花錢向美國買一大堆武器，就這種戰力？雖然有點尖酸刻薄，但不是沒有道理。台灣當局財政緊絀，寧願勒緊褲帶也要向美國購買軍火，結果往往物非所值，不僅價格昂貴，而且大多是過時武器。早前美國宣布向台灣出售六十六架F16V戰機，總金額為二千五百億台幣，平均每架索價一點二一七億美元（約三十七億台幣），台灣當局得意洋洋，聲稱「低於市場價格」。其實，美國最新型的隱形戰鬥機F35A降價後每架僅賣零點七七九億美元，也就是說，台灣買舊型F16V的價錢竟比新型F35A還要貴得多，這不是冤大頭又是甚麼？

難怪美國對台灣情有獨鍾，《台灣關係法》、《台灣旅行法》、《台灣保證法》、《台北法案》等等，這些五花八門的法案，說得好聽是為了保護台灣，實際上是為了推銷軍火，說白了也就是收取保護費，台灣當局做了冤大頭，還要千恩萬謝。正如有人所說，兩岸實力相差懸殊，即使台灣將所有財政收入都用來購買美國軍火，也無法與大陸抗衡，與其窮兵黷武、損兵折將，何不修文偃武、造福民生？