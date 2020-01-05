特區今次示威暴潮，比起一四年的違法佔中猛烈得多，最主要的原因除了因為大學生空群出動，更令人震驚的是，當年雨傘運動較少中學生加入，但在這次暴潮所見，中學生參與的比率竟然與大學生不遑多讓，警方拘捕十二、三歲初中生時有聽聞，不是甚麼新鮮事。

社會人士一向有一個盲點，就是以為十來歲的小朋友懂甚麼政治，不成氣候，可以不理，但隨着時代不斷演變，舊的一套思維要重新檢討，事實擺在眼前，今日大家聲討大學生淪為暴徒，但其實佔領行動時，這些大學生還是乳臭未乾的中學生，當局以為掃蕩了非法佔領便天下太平，沒有做好善後工作，特別是中學教育這方面，導致反政府主義在校園滋生，把黃之鋒等賣國賊當偶像模仿。假如五年多以來有做好防範工作，杜絕黃絲滲入課堂，整治通識科教材，避免學校成為反政府基地，壞苗趁早拔走，或能阻止這場政治大風暴發生。

前事不忘，後事之師，從理性角度看，被捕中學生因為未成年，很大機會判入教導所，又或者情節嚴重的需要監禁，起碼有數年不會影響同輩，現在最大問題反而是那些漏網之魚，他們仍繼續留在校園內散播叛亂思想，並且得到師長校方庇護，不會「篤灰」，安安樂樂繼續完成課業，然後進入大學，可以想像未來有兩種情況，一是再爆新一波示威潮，另一個可能性就是當時社會嚴打暴徒，他們潛伏不露聲色，待時機成熟才發難，最令人擔憂的是，政府沒有這些人的紀錄，招聘公務員時難以篩選，隨時引狼入室。

堡壘是從城堡內部攻破，政府長期有人「身在漢營心在曹」，裏應外合，引清兵入關。三歲定八十，何況是被洗腦的一群，小時偷針，大時亮劍，若政府沒好好把關，遲早臥底公務員充斥各個部門，隨時「揭竿起義」，天下大亂。