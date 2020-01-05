最近投考輔警人數急增，筆者擔心有暴徒滲透其中，遲早上演「木馬屠城」，詎料說時遲，那時快，不旋踵即爆出輔警向暴徒通風報信的醜聞。涉事輔警本身在醫管局任職主管，輔警職務更官拜署理旺角區助理指揮官，被指除夕夜執勤時拍下警員布防位置並外傳予「朋友」，涉違反紀律，現正停職受查。

今次事件可謂令人嘆為觀止。一來輔警原來可以躋身高層，二來涉事人本身也是醫管局主管級職員，即使不屬公務員體系，也是政府一分子，偏偏幹的卻是吃飯砸鍋的事，到底整個政府潛伏了多少這樣的無間道，想一想也令人心寒。尤其是涉事人在醫管局和警隊入面皆擔任要職，掌握的機密資料不少，在此亂世，別說警隊調兵遣將若被暴徒捷足先登，足以令警隊損兵折將，即使警員受傷入院，若有人藉醫管局職務之便向暴徒洩露警員私隱，後果可大可小，警員隨時有性命之虞。

事實上，反修例暴亂爆發以來，公務員作反愈來愈猖獗，既有公務員違反政治中立原則參與集會，現在更發展至成立工會同政府對着幹；就連紀律部隊亦一樣泥沙俱下，特別是消防處變成暴徒大本營，單是元旦遊行已有兩名消防員被捕。至於教育界更是烏煙瘴氣，至今約有八十名教師受查。

未成年中學生淪為暴徒，除了受朋輩影響，中學教師洗腦「功不可沒」，連十二、三歲的初中生都涉藏有攻擊性武器被捕，更有教師帶同學生上街堵路，足見現今教育界亂象叢生。這些教師若出自官校便是公務員，公然倒政府米之餘，煽動學生參與違法暴亂更是罪加一等，怎能讓這種教師繼續荼毒學生？除了學校必須將之解僱，教育局更應釘牌，永久將他們趕出教育界。

很可惜，至今僅得兩名問題教師遭教育局調職，與其說是懲罰，不如說是放生。難怪教協繼續囂張，揚言拒絕打壓，誓將荼毒學子進行到底。