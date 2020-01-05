常言道「只許州官放火，不許百姓點燈」，此話用在泛民主派身上可謂若合符節。昔日建制派主導區議會，反對派常掛口邊，說「保皇黨」只會靠「蛇齋餅糉」利誘街坊。到今屆區議會泛民大勝，不少反對派議員剛上任，第一件功業正是大搞「蛇齋餅糉」式的聯誼活動。來說是非者，自己偏偏愛當是非之人，豈不可笑！

荃灣區四位泛民區議員剛推出一項活動，名為「新春行大運 港島美食一天團」，行程包車、包玩，還可以享用酒店自助餐，團費只是一百六十八至一百九十八元。有人不禁質疑，收費如此低廉，餘額是否由泛民補貼，這樣做叫不叫利誘街坊，這類活動跟以往建制派的做法又有何不同？如無不同，那不正是州官放火嗎？

退一步說，泛民議員即使不必補助這類新春旅行團，但反修例運動仍然持續，被捕的「勇武者」達六、七千人，流亡海外的亦可能上百人，更有人為這個運動賠上性命。因參與運動而現正受苦的，好些還是中學生，他們就是被泛民中的政治野心家蓄意煽動，告訴你要為正義而戰，告訴你民主不是上天賜予的，告訴你要衝到最前，去為香港人爭取應有權益。鼓動你衝鋒陷陣前，泛民野心家曾信誓旦旦地跟你說「和勇不分家」，彼此會同呼同吸。

到頭來，你正倉皇出逃，他要受傷住院，她在等候審訊，勇武分子紛紛成了創殘餓羸，朝不保夕。但野心家們則乘着風潮，一個一個成了尊貴議員，出入有助手相伴。如今他們卻忙於收買人心，都以為自己是太守歐陽修，要「前者呼，後者應」地與民同樂。

你為所謂的「正義」而犧牲，正在吃「皇家飯」，泛民議員則領着街坊們去享受酒店自助餐，席間定然意氣風發，甚麼憂戚與共的承諾早已拋諸腦後。何謂「人血饅頭」？這就是了。