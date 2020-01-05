香港高官常被批評為廢柴，的確係有道理㗎！反修例風波下有約八十名教師被捕，教育局就話大部分涉散播仇恨言論，已初步完成審視七十四宗個案，並向五名教師發譴責信，向一名教師發警告信，向七人發勸喻信，仲有三十一宗正等待或考慮相關教師嘅回應以決定跟進行動。

教育局局長楊潤雄就強調，教師嘅一言一行會影響學生及社會將來，故即使個案輕微，教育局亦會嚴肅跟進。老朽都𢱑晒頭，所謂「嚴肅跟進」，亦不過發吓譴責信、勸喻信，至叻發「警告信」，有乜用呢？「罰一人而天下知所避」，咁嘅罰先至有用。依家楊潤雄所謂「嚴肅跟進」，正一搔癢都嫌你細力啦，咁嘅「嚴肅跟進」其實同姑息養奸冇分別！

如今一場黑暴，被捕者有過千人是十八歲以下中學生，可見「黃師」荼毒思想未成熟學子是如何嚴重！楊局長嘅「嚴肅跟進」不痛不癢，真係做老師好過做皇帝咯前世！

早前楊潤雄又話，倘校長支持被調查教師，不配合教育局的調查，可取消其校長資格。作為管理教育的最高機構，此乃應有之義，難道校長又可其身不正，「吃飯砸鍋」，當教育局冇到？港官之無能就係怕事、避事、敷衍塞責，遂使有規則等於冇規則，空有條文不執行，有法等於無王管，整個系統就咁一日一日爛下去。之不過，個制度、系統點樣爛，佢哋依然高薪厚酬，好官我自為之，你話有乜辦法管治會有效能，更遑論威信？連教師條毛都唔敢郁，仲話炒校長，真係嘥氣！

呢！楊潤雄被人窒兩窒，日前又「修正」講話，硬不起來索性軟下來，趴下去稱「我只係根據個法例去講出我嘅權力，咁唔代表我做緊呢方面嘅嘢」，又話僅稱要校長配合調查，而非要與局方立場一致！楊局長，老朽不必要你做「一士諤諤」，你都咪一嘢就自我矮化，去勢變成太監吖，太窩囊了吧！