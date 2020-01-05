剛過去的二○一九年已經無冬天？香港天文台早前公布，去年是有紀錄以來本港平均最低氣溫最高的一年，全年平均溫度更是一百三十五年來最高。無獨有偶，俄羅斯氣象部門近日亦指，當地去年亦創下有紀錄以來最熱的一年，是自一八九一年以來、即一百二十八年以來最熱的紀錄。地球在發燒，危機不可謂不大。

對於去年的高溫，美國國家海洋及大氣總署早在去年八月已根據最新全球地表溫度，指出去年的七月是有紀錄以來最熱的月份，並指該署迄今錄得的十大最熱七月紀錄，有九個都在○五年之後錄得，即地球的氣候變化過去十餘年加劇了，無冬天已成為這一代地球人的大患。

結果真的很嚴重，從香港到俄羅斯去年都不見冬天，迎來逾百年罕見的暖年，香港屬於亞熱帶氣候，暖冬現象過去也有發生，但俄羅斯的暖冬卻很嚇人。

俄羅斯是地球上接近北極圈的少數幾個國家，國土不少地域鄰近北極海，但其首都莫斯科一九年的冬天平均溫度卻達到攝氏七點六至七點七度，比舊紀錄高了零點三度，從上述平均溫度看來，俄羅斯去年冬季恐怕連下雪天也不多，這樣的暖冬，帶來的大患不少，例如冰川融化、海平面升高、極端天氣來襲，氣候危機真的迫在眉睫了。

北半球沒有冬天，南半球更熱爆、火爆了，澳洲多地近日屢現高溫天氣，西澳省氣溫達攝氏四十七度，維多利亞省及新南威爾士省都有山火之困，近日一張火光把天空映成全紅色的照片震驚了世界，奪命山火已不僅僅是毀家園那麼簡單了，而是足以毀滅一城一省。

不過，地球的高燒，並不是每個地球村成員都會緊張，帶領美國退出巴黎氣候協議的特朗普便絲毫沒有危機感，不少政要亦把氣候危機視為環保人士的小題大做，典型的唔見棺材唔流眼淚，徒嘆奈何。