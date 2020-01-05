反修例掀起波瀾，香港社會全方位受到黑暴蹂躪，所謂的「完美風暴」，其實是國際大氣候，加上本地的社會矛盾和政府無能所致的一個結果。但這一切，都只是未來十年大時代大變局的一個序幕。

反修例風波表面上是港人對內地制度不信任，其實背後是內地強勁的發展勢頭令世界不適應。過去多代人所看見的內地，經濟及社會發展都與香港差距頗大。但在改革開放後，內地高速發展，近年GDP更超越日本，成為世界第二大經濟體，在香港和外地的商業區，出現了不少內地的品牌和店舖，而內地也開始討論「四個自信」，建立有別於過去西方白人的發展觀。至於香港，多年來停滯與內耗，令不少港人從經濟、制度到文化，方方面面都感到迷茫，失去信心，加上政客煽風點火，有人擔心被「消亡」，反修例風波就是這種恐懼發揮到極致的表現。「中國崩潰論」從未實現，為何仍不時被拿來炒作？這就是西方社會和文化難以理解中國長期高速發展，出現一種不服氣的逆向設想，他們愈是擔心被中國超越，「中國崩潰論」就吹得愈響。

○八年金融海嘯後，中國成為世界經濟的火車頭，並沒有出現西方幾個高度資本主義經濟體的衰退周期，保持強勁的增長。而習近平主政後，大力推動供給側改革，由追求量轉為追求質，將一些產能過剩或低增值的產業淘汰，同時推動經濟轉型，支持創新科技產業，建立品牌。十多年前大家很難想像，內地會發展出像華為這種世界首屈一指的科技公司，要令美國不惜動用國家權力和影響力去打壓封殺。華為就如中國的寫照，我們擁有十四億人口的市場，外部的壓迫愈大，我們就愈有動力，已成功建立一套自給自足自主的工業體系；在專利上，我國投放的資金和每年獲得國際專利申請數目，也僅次於美國；而根據學術期刊《自然》（Nature）的資料，我國在四大科學領域的高質素科研論文數目，排名都領先。

很多經濟學家預測，在十年內中國的GDP會超過美國。這並不是吹捧，因為美國經濟空洞化的情況相當嚴重。在過去近兩年的中美貿易戰中，從雙方的加稅項目清單，乍看還以為美國是個農業國家，中國是個工業國家。但當然，我們須謙虛承認美國在多方面仍然保持強勢，特別是美元霸權令它取得無可比擬的霸權地位。但美國工業的沒落，始終是其衰落骨牌效應的開始，包括研究、品牌、服務以至生活文化。特朗普也許看到這點，一直想將生產帶回美國，但始終未見成效，結果着手打擊中興、華為等企業，甚至誣衊在美國的華籍科學家和學生「竊取」科技，妨礙學術自由和知識正常流動。

中美國力可能在未來十年出現黃金交叉，雖然我們提出互利共贏，可是美國始終跳不出修昔底德陷阱的思維，特別是我們要發展出一套與西方資本主義不同的成功模式，所以美國將不惜一切地遏止中國發展，而香港作為國際政治的角力場，亦注定難逃風浪，港人要做好準備，選擇與國家一同乘風破浪，還是（自以為）拉着「美國大船」纜繩？這將會決定香港的命運。