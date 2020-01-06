功夫茶：香江鼠年多災異　點止地震咁簡單

香港呢個福地，睇怕氣數已盡。功夫茶並非靠嚇，一個衰世特別多災異，所謂「天地之物，有不常之變者謂之異，小者謂之災。災常先至，而異乃隨之。災者，天之譴也；異者，天之威也」。

嗱，尋日天文台接到超過一千二百名市民報告，話感受到輕微地震，而居於大嶼山嘅網民就聲稱震感非常強烈。香港並非處於地震帶，偏偏一個月前長洲先至發生過地震。阿哥，咁短時間發生兩次地震，都唔慌老利啦！天文台話是次地震發生喺中國東南部近岸，強度達三點四級，冇造成傷亡算好彩咯。

有堪輿學家表示，豬年仲有半個月先至完結，豬年流年星「五黃」代表要注意天災人禍，兩次地震等於敲響警號，預示內地武漢不明肺炎可大可小。香港懷疑感染肺炎個案連日上升，來勢兇猛，春運將至，若然港產官僚又係應變慢十拍，屆時重演○三年沙士浩劫，咁就大檸樂矣！

仲有呀，流感高峰期已殺到，早幾日有男嬰患甲型流感併發腦病變死亡，係入冬首宗兒童流感奪命個案；仲有鼠疫窺伺，若然三疫圍城，都咪話唔驚！加上黑暴毀治安，累警力分散，南亞兵團趁火打劫，本地黑幫又在多區開賭檔滋擾街坊等等，不就是「災常先至，而異乃隨之」嗎？

歷史有記載，周幽王二年，西周三川皆震，太史伯陽父就話：周將亡矣！佢分析咗一大堆道理，功夫茶唔多講喇，不過有一點就係當時所謂「三川皆震」，講嘅災異係「三川竭，岐山崩」，伯陽父認為「山崩川竭，亡之徵」，要言之，係震到三魂七魄都搵唔番嗰隻！今香港兩次小震，太平山依然在，維港仍未竭，僅敲響警號而已，之後仲有乜大鑊嘢先至令人最擔心。

呢，堪輿學家又話，踏入鼠年，鼠年太歲星為「祿存星」，此星位於北面，而中國大陸正位於香港北面，預計北方將有「古靈精怪嘅傳染病」及人事變更。豬年嘅兩顆「病符星」分別位於東北及西南位，而特首嘅禮賓府方向正是坐東北向西南，此舉令香港動盪不安，影響到港人個個都唔掂！

各位街坊，既然中聯辦人事都有變，而林鄭及其管治班子止暴制亂得把口，禮賓府咁啱得咁蹺、飛機撞紙鳶食正兩顆衰星，中央真要亮劍「挑那星」了！否則港人唔掂，全民攬炒又何必呢！

寧可信其有，不可信其無。堪輿學家仲話，預測農曆正月大致平穩，愈往後就愈差，到西曆六月六日為鼠年嘅「破月」，香港將會亂過亂世佳人。魯迅有句名言：「以妾婦之道治天下，天下哪得不糟！」一味霸住茅坑不拉矢，以口止暴制亂者，怕且「破月」前都要隨風而逝啦啩！