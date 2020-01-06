世界視線：暗殺伊將領容易　收拾殘局傷腦筋

美國總統下令暗殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼時，大概會認為那跟早前美國擊殺極端組織伊斯蘭國領袖巴格達迪一樣，是一筆穩賺不賠的政治買賣。然而事與願違，如果說擊殺巴格達迪，美國國內的反應只是「冷淡」，那麼迎來蘇萊曼尼死於美軍之手的，則是一片爭議聲，甚至出現不少反對聲音。雖然有意見認為，今次美軍強硬應對，能令德黑蘭當局有所收斂，但亦有人質疑，華府的反應遠遠大於實際需要，可能迫使伊朗人針對美國目標，發動更多報復襲擊，最終把兩國拖入全面戰爭。

有媒體引述民主黨國會議員，質疑白宮方面未能解釋暗殺蘇萊曼尼行動的迫切性，只是籠統地說蘇氏將在未來策動針對美國人的襲擊，具體地點等詳情一概欠奉，所謂「先發制人的行動」，根本就是師出無名。你可以批評民主黨政客為反對而反對，但不少民眾反對美國與伊朗全面開戰，卻是不爭的事實。美國數十個城市連日來爆發反戰示威；由於擔心被徵召入伍，不少年輕人最近逼爆兵役登記網站查詢自己會否被徵召；「逃避兵役」亦成為網絡的熱搜詞。

這一切並非偶然。不同於當年薩達姆揮軍入侵科威特，也不同於阿蓋德組織發動「九一一」恐襲，伊朗所謂「支持恐怖活動」，並不是足以引發全美國同仇敵愾、槍口一致對外的「標誌性事件」。對一般老百姓來說，不管是聖城旅抑或蘇萊曼尼，都是相當陌生的名字，為了這些陌生的名字把年輕人送上前線送死，並不值得。

更重要的是，拉登和巴格達迪被美國殺死時，阿蓋德和伊斯蘭國早已日暮途窮，兩人作為領袖，象徵意義大於一切；反觀蘇萊曼尼，被視為伊朗僅次於最高精神領袖哈梅內伊的第二號實權人物，影響力無法相提並論。有報道指，小布殊和奧巴馬政府早已密切監視蘇萊曼尼的動向，且有很多機會進行暗殺，但評估過風險後，深恐此舉將「逼虎跳牆」，難以收拾，因而作罷；特朗普以為暗殺蘇氏的便宜「不檢白不檢」，未免太高估自己的智慧。