正論：與其硬推明日大嶼　不如搞好今日香港

踏入新一年，黑暴未有止息，一個更大的民怨炸彈卻在倒數，隨時爆炸。港府事先張揚今年將出現十五年來首見的財赤，而且未來兩、三年財政都不可能好轉，林鄭班子卻依然堅持硬推風險極大的「明日大嶼」，即使耗盡萬億財政儲備亦在所不惜。人們不明白的是，香港已發展土地僅及總面積的四分之一，大量閒置土地丟空養蚊，港府偏要捨近求遠，挑戰民憤極限，是嫌香港還未夠亂，還是為了「埋地雷」讓下屆政府焦頭爛額？

這樣的質疑絕非無的放矢。反修例暴亂還在燃燒，立法會又在今年換屆，經過去年區議會選舉建制派大敗的教訓，任何思維正常的政府，都不可能在此敏感時刻再開一條戰線添煩添亂，偏偏林鄭政府反其道而行。已有多個反對派團體表明反對填海造島，一場更大規模的腥風血雨已隱然來臨。

很可惜，港府廢官依然不當這些警告是一回事，財爺陳茂波甚至計劃發債籌措資金也要逆民意而行。其實，以港府的表現，大型基建無一不延誤、無一不超支，「明日大嶼」比回歸前的「玫瑰園計劃」更龐大，根本令人沒有信心，六千多億元成本只是初步估算，隨時廿年都無法埋尾，過萬億元都無法埋單，有如倒錢落海。更何況，對於二十萬劏房戶及廿六萬公屋輪候大軍來說，畫餅充飢毫無意義，惟有快速有效地解決房屋問題，方能解決燃眉之急。

別看林鄭政府為了拓土建屋擺出挖空心思的姿態，實際上都是裝模作樣，小修小補，結果又回到「地從何來」的老問題，彷彿除了填海造島別無他法。正如本報多次指出，「地從何來」只是偽命題，當深圳已發展土地佔總面積近乎百分百，香港的比例明顯小得可憐，還有大量閒置土地未盡其用。

為了令港府心服口服，本報不惜派出約十名記者為港府奔走搵地，輕易找到大量閒置土地，再次證明「地從何來」根本不存在。可以看見，單是未納入發展的新界棕地總面積已有過千公頃，發展潛力極大。此外，發展商囤積的農地亦達到過千公頃，若能一併發展，帶來的協同效應非同小可。實際上，公私營合作不論是發展速度、社區規劃的完善及美化程度等等，均比政府單方面發展優勝得多。沙田、馬鞍山、將軍澳等新市鎮都是極成功的例子，藍田麗港城和黃埔花園更是公私營合作的典範。港英政府做得到，港府做不到，不是港府無能是甚麼？

至於竹篙灣一幅原擬讓迪士尼用於擴建的六十公頃靚地，丟空十年不發展，而且未來十年也可能繼續丟空，簡直暴殄天物。「明日大嶼」也不過提供一千七百公頃土地而已，比較起來，利用現有的閒置土地發展建屋，成本可能只是「明日大嶼」的一半甚至更小，爭議卻大大減低，不是更簡單快捷嗎？

更不必說，大埔、元朗、將軍澳三大工業邨同樣有不少土地閒置，僅大埔工業邨的閒置用地已超過三萬平方米，加上毗鄰一幅佔地逾六公頃的土地已丟空逾廿年，若建成公屋，單是這塊地皮已可讓逾萬人安居樂業。

事實上，除了三大工業邨的周邊閒置土地可供發展，當局也可全面審視和重組一些位於鬧市的工業區如石門、火炭、葵涌、新蒲崗等，這些小工業區只有零星工業仍在運作，港府如將之集中並遷入三大工業邨，便可騰空市區土地用於建屋，何樂而不為？

不可不提，全港工廈空置量總面積超過一百萬平方米，當局不應零敲碎打選一兩幢活化成過渡性房屋，而是交由發展商大規模收購再一併發展，政府則拆牆鬆綁，放寬高空建築比率及配合社區設施，以達到相輔相成、相得益彰的效果。

當然，公私營發展用於市區重建一樣可行。目前全港約有一萬幢逾五十年樓齡的舊樓，搖搖欲墜，亟待重建，一味靠市建局單打獨鬥不切實際，應由港府全盤統籌，招攬發展商參與，不是興建單幢牙籤樓，而是打造「超級城」，並預留土地興建公屋，配合交通基建、社區和康體設施，帶來龐大的經濟效益。土瓜灣就是很好的重建試點，既位於尖沙咀及啟德新區之間，鄰近郵輪碼頭及九龍城碼頭，港鐵沙中線橫穿而過，加上區域範圍大，堪稱市區難得的黃金地段，只要做好整體規劃，不難由醜小鴨變天鵝，只視乎當局有沒有決心而已。

只要精神不滑坡，辦法總比困難多。解決房屋問題並非天大難事，港府可為發展商提供發展誘因，例如放寬地積比率、簡化申請程序等，發展商必然願意合作。以麗港城和黃埔花園為例，都是由發展商負責區內基建，政府從補地價中取回相關利益。而發展商為了更吸引買家，必定會規劃得盡善盡美，配合商場、護老院、幼兒園、醫療中心等設施，衣食住行一站式包辦在內。他山之石，可以攻玉。有學者建議新界東北及洪水橋這些大型發展區以此模式發展，誰曰不宜？

諷刺的是，港府拓土無能，動輒拿過渡性房屋搪塞，美其名曰讓公屋申請家庭在輪候期間有棲身之所，事實是租住年期短暫，未過渡上樓已要重返劏房生活。港府與其接受發展商捐出新界農地興建過渡屋，不如將眼光放遠，檢視所有閒置土地並全盤規劃。須知天下熙熙，皆為利來，發展商不會無緣無故捐地，不僅設有年限，而且這些零碎土地位置偏遠，需要平整及交通配合，真正能夠讓市民入住可能只有短短兩三年時間而已，之後便要將土地交回發展商，變成「政府出雞，發展商出豉油」，徒添利益輸送爭議。

說到底，不謀全局者，不足以謀一域。回歸邁向廿三年，港府拓土建屋依然毫無寸進，經濟發展依然停滯不前，一場黑暴更令香港元氣大傷，既有反對派搞風搞雨的外因，也有港府鼠目寸光、毫無章法的內因。勿謂言之不預，「明日大嶼」勞民傷財且破壞環境，在民怨四起、經濟衰退的今日，絕對不宜輕舉妄動。怕只怕港府高官「身在漢營心在曹」，不搞垮香港不罷休。