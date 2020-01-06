神州觀察：網紅喪玩擾遊客　醜態百出只為錢

網絡直播作為互聯網時代的新興產業，近年在內地大行其道，並由此催生出一眾「網紅」直播主持。有統計顯示，內地網絡直播用戶已達四億多人，預計該行業今年的市場規模可達一百五十億美元。巨利之下，必然趨之若鶩，而一些主播為提升人氣、博取打賞，亦到了不擇手段地步，以致社會道德及法律底線亦可不顧，情況令人擔憂。

海南三亞本是旅遊勝地，惟近期遭大批網絡主播攻陷，隨機與遊客搭訕互動，乃至死纏爛打，搞惡作劇，不經遊客同意便進行直播拍攝；亦有人用揚聲器大聲喧嘩，滋擾他人，行為既低俗不堪，又給遊客造成極大困擾，毫無公德可言。三亞當局雖有推出整治方案及加派人手巡查阻截，奈何情況並未從根本上好轉，仍有不知廉恥者蜂擁而來。

可以見到，近年內地網絡直播烏煙瘴氣，亂象叢生，一些主播為吸引眼球、增加點擊量，不惜搔首弄姿，標新立異，將低俗當作高雅，以醜行譁眾取寵，不乏令人作嘔之舉。早前網上熱傳一段女主播當街強吻七十多歲老人的視頻，瘦弱的買菜阿伯突遭一名身形巨碩女子從後勒頸，慌亂之間欲掙脫不果，以致大驚失「色」，萬一再給嚇出心臟病來，豈非無妄之災？而該女主播則被揭發屢有前科，不時扮醜直播，搭訕路人，早已引起街坊不滿。

擾民之餘，更有網絡主播通過賣弄色情等不堪入目手段博人氣，甚至宣揚黃賭毒，公然以身試法，行為令人不齒。譬如有個名叫「千金怡怡」的女網紅就曾在網上大膽發貼，稱可「免費約炮」，並清楚標示酒店房間號，結果還真招來了一眾狂蜂浪蝶，但就害得酒店無法正常營運。浙江警方亦曾搗破網絡賭博團夥瘋狂打賞網紅主播，進而拉攏利誘對方為之推廣賭博網站的案件。而某位對着三十萬「粉絲」直播吸毒的男網紅，據說不久後已經改頭換面，打着公益之名復出了，足見網絡直播平台極易藏污納垢，管理更是混亂不堪。

國家網信辦早前曾推出《互聯網直播服務管理規定》，對於網絡直播資質、內容管理及信用體系等方面提出諸多要求，等於給網絡直播行為劃下了底線。惟該行業一直存在「低成本高回報」及准入門檻偏低的某些「優勢」，吸引更多的企業或個人加入其中。網上甚至流傳着「一夜成名」、「躺着賺錢」等誘惑力極強的宣傳口號，以致網紅不顧公眾形象及榜樣作用，為逐利不惜作奸犯科，加強監管勢在必行。

而在巨大的利益驅使下，政策法規再多，到頭來亦容易淪為一紙空文，各行各業莫不如是，做人的底線都沒有了，踐踏法律及道德底線又有何難？