支持、資助和支撐勇武派打砸燒的所謂「和理非」，主要是社會裏的中產階級，包括自稱為中產階級的，以及不少港商，他們除了陷身於教會與邪教的，已經無法分辨道理，其餘大部分都是心裏明白，他們的身家財富來自內地因素，沒有內地，他們不可能過着現時的中產生活，或期望更好的生活。即使他們移民，也不過是為了佔外國的便宜，減子女學費、低樓價、高福利。拿到了外國護照或永久居留權，他們還是要回香港生活和賺錢，他們是捨不得香港的。

但是，勇武派不僅是港獨，或許這些勇武派打手可爭取到美國或台灣的難民庇護，可是機會並不大，他們的攬炒，包含盲目無知的發洩，沒有理性因素。「和理非」的中產階級和英明的港商，怎會與他們同樣的無知和瘋狂呢？勇武的學生沒有恒產，也無思想。社會青年是基層的邊緣分子，他們可以被誤導利用，不用腦筋地發洩；中產階級和港商多有房產資產、豐厚的薪酬收入和更好生活的期望，怎能與勇武派同歸於盡呢？

在「佔中」時期，策動者便找些「中國問題專家」來大發謬論，指出只要香港社會壓力較大，中央政府必然軟化。結果他們的謊言穿破，中央政府並沒有投降。今次反修例風波，同樣地是散布言論，指中共高層權爭，必然會推倒強硬派；更加上邪教的宣傳，稱「天滅中共」，或所謂「支爆」，似乎連中產階級及港商也開始相信。另有一些人相信，無論怎樣亂，中央領導人會收拾大局，亂卻可以使中共修正錯誤的作風、主張，甚至領導人也會改變。

無論提出的情況、原因如何，這些支持暴亂的中產階級、港商，還是相信最後是中央政府讓步，香港恢復平靜，但政策方面更會偏向他們的利益。特區政府服務於他們，把香港轉變為他們利益的城堡，不再讓內地進入分享。

至於黃色經濟圈，只是一些無聊人的胡鬧，去中國化也是鬥爭手段。他們和他們背後的策動者都知道不可能，去中國化會使他們的利益大損，保不了現時在香港的既得利益，更分享不了中國內地繼續發展的好處。

他們的心態，與部分港商、台商一樣，唯利是圖，不擇手段，在內地賺錢卻絲毫無感恩回報之心，他們不過是買辦而已，是洋人的奴才！

中國歷史從來都不乏這類人，中國發展最不可靠的便是這類人。愛國教育他們不是不懂，卻本質在利，可以突然愛國，也可以突然叛國。香港回歸沒有去殖民化，才壯大了這批買辦式的既得利益者。