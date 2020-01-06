去年反修例風波暴亂發生了一段時間且愈演愈烈之後，朝廷嚴厲表示當務之急是「止暴制亂」，並在深圳布防大批解放軍武警，日日操練。官方不斷強調，根據香港《基本法》，解放軍駐港部隊有責任參與香港平亂。面對香江府衙無力平息的暴亂，面對朝廷的這些動作和言論，誰都看出，對待暴亂可以在兩個方案下展開，一是只靠香港特區動手；二是要由中央動手，包括中央直接指導香港特區共同採取行動。

大家也知道，所謂「止暴制亂」也分兩個層面，一是無論是警察還是軍隊，只要採取必要強硬的手段，都可以在抓捕暴徒，震懾上街破壞、打砸搶燒的搗亂分子方面「止暴制亂」，令香港社會歸於平靜。二是斬草除根，除惡務盡，真正在深層次上「止暴制亂」。這樣做不僅要在「表層鎮暴」上見成效，更必須對香港展開從體制到人事上的大手術、大動作，要揪出幕後黑手，搗毀黑暴地下組織，懲治漢奸叛國禍港分子，切斷「裏通外國」的通道，迅速完成二十三條立法或「引入」國安方面的全國性法律。此外，在文宣、教育領域和公職人員中剛柔相濟的推行愛國主義的國家民族認同工作；在行政、立法、司法領域要求一切行動和主張必須從是否符合國家和香港利益為首要考慮。

毫無疑問，這是一個改革起來必會遇到極大阻力的巨大工程。然而，這才是真正解決問題、長治久安的工程。這個工程不搞，任何表面層次的「止暴制亂」都只是暫時見效，最終中央政府還是避不過要對香港改天換地，那時將付出更大代價。

上述兩種「止暴制亂」的選擇，直到暴亂近七個月後的今天，朝廷還是在第一種方案中「試來試去」，還是不甘心、不相信第一種方案行之無效。其實，就算有一天不知出於何種原因，忽然止暴表面有效了，也不代表暴亂被止，它還會分分鐘再來。的確，第二種方案要解決深層問題非常麻煩，但中央不是沒有能力，只要下定決心，沒有克服不了的困難，這才是「一國兩制」的成功實踐。