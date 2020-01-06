黑色暴亂爆發以來，已經有八十多名教職員被捕，教育局局長楊潤雄口口聲聲嚴肅處理，更警告若校長不配合教育局的調查，包庇被調查的教師，可能被取消校長資格。沒想到，被嚴肅處理的原來不是涉及黑暴的黃師和包庇黃師的校長，而是反對黑暴的教師。德信中學一名教師據說以「曱甴」稱呼示威者，並以粗口指罵學生，結果被校董會勒令停職十四天，並扣除薪金。

身為教師，當然不應在學生面前使用粗言穢語，「曱甴論」也值得商榷，但這就受到停職扣薪的處分，是否有點過分？早前兩名官校教師在網絡發表不當言論，並沒有被停職，只是被調到教育局辦公室工作，兩者對比是何等強烈。實際上，使用粗言穢語的黃師不知凡幾，甚至有黃師在網上公然詛咒「黑警死全家」、咒罵警察子女「過唔到七歲」，該等言行比發表「曱甴論」惡劣得多、可恥得多，他們都可以繼續任教，唯獨該名反黑暴的教師受到嚴懲，莫非真的是黑暴有理、反暴有罪？

對於被捕的八十多名教職員，教育局聲稱已經完成審視七十多宗個案，惟至今僅向一人發出警告信，向五人發出譴責信，向七人發出勸喻信，沒有任何教師被取消資格，這就是楊潤雄所說的「嚴肅處理」？正是因為教育局姑息縱容，學校才會大面積淪陷，黃師才會有恃無恐，中學生也才會成為黑暴主力，若要追究責任，首先應向教育局和楊潤雄問責。

五代後蜀貴妃花蕊夫人有首詩云：「君王城上豎降旗，妾在深宮那得知。十四萬人齊解甲，更無一個是男兒。」這正是當今香港政府的寫照，面對黑色暴亂，高官怕事避事，爭相卸責，沒有一個是男兒，寄望他們止暴制亂，無異於緣木求魚。更何況，港府內部充斥無間道，是人是鬼根本無從分辨。有位任職醫管局主管的輔警署理旺角區助理指揮官，竟涉嫌向暴徒通風報信，問你怕未！