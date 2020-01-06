近年香港經濟下滑，想找好工難過登天，隨時幾百人爭一個名額，例如學校聘請教師，動輒有數百份申請，有學位的要充當教學助理，甚或兩人分一個教師席位，應徵公務員亦是同樣爭崩頭。大家都知道這兩份工是鐵飯碗，只要入職便幾乎可以做一世，不用害怕失業，而且年年有人工加。說了這麼多優點，不是鼓勵讀者投考公務員或教師，而是提醒這兩份職業人士，做人要有感恩之心，既然有份好工，便要做好份工，不要像前特首曾蔭權爵士得把口，而是要切切實實忠於自己崗位，記住誰出糧給你，誰才是你波士，千萬不要食碗面反碗底。

可嘆世風日下，道德淪亡，為人師表，甚至位居副校長之職，可以公然在網絡上詛咒警察死全家，這些黃師更在學校教唆學生上街，不單止動口，而且還「身教」，有八十多個教員在示威暴潮中被捕，但只有寥寥數人停職，教育局局長楊潤雄雖然口口聲聲嚴厲執行紀律處分，但色厲內荏，給傳媒及團體說了幾句，便褪軚澄清，一貫特區官員無腰骨容易腳軟的特性。同樣地，公務員事務局局長羅智光，面對公務員組織工會形成反政府浪潮，反應是溫溫吞吞，閃閃縮縮，議員質問羅局長有多少政府員工因示威被捕，羅顧左右而言他，始終不肯給個確實數字，無私顯見私，可能明知說出來會引起全城嘩然。

特區現時上演管治權之爭，政府與暴徒不是你死便是我亡，公眾只見到警隊孤軍作戰，撐住局面，其他政府部門袖手旁觀，似在食花生看戲，而最離譜是有官校教師及公務員出政府的糧，食君之祿，未能擔君之憂，反而參與暴動倒政府米。對付這些「反骨仔」不用留情，需要鐵腕整治，誤人子弟的教師絕對需要革走，至於參與示威的公務員亦需要視乎程度接受處分，殺一儆百，非常時期維持綱紀，對叛徒仁慈，即是對自己殘忍。