教協號召香港教師於一月三日晚上在中環愛丁堡廣場集會，主題為「無懼白色恐怖，堅守教師專業」，抗議教育局打壓及威嚇教育界，製造白色恐怖。

有老師在集會上控訴遭校方打壓，一位在小學任教的老師說，她任教的學校會提醒老師要中立，不要提也不要說任何有關政治的事，老師要謹記自己崗位。

老師不說，我們市民倒不知道，原來學校提醒老師要「中立」，不提不說「任何有關政治的事」，要「謹記自己崗位」，便是「白色恐怖」，便是要求老師放棄「堅守教師專業」。

我們倒想老師再清楚解釋，他們作為教導和培育我們下一代健康成長的守護者，要求校方怎樣提醒和勸喻老師呢？校方是否應該反過來，「提醒」老師不要「中立」，要求老師放棄「謹記自己崗位」呢？在學校「提醒」之前，老師又是否都沒有保持「中立」，在社會政治事件上採取某些立場，例如鼓勵學生抗議警察濫用暴力、在個人網頁上刊登「警察死全家」口號、詛咒警察的子女「活不過七歲」呢？又或者老師都在鼓勵學生上街或發表這些仇恨別人、詛咒別人，甚至禍及全家的言論，才算「堅守教師專業」？

這次集會上，還看到有與群眾一起衝擊警方防線、被催淚彈和布袋彈擊中受傷的老師站出來，發聲控訴警方制止動亂不當。教協又是否主張，警方應該放棄維持社會秩序的責任，任由暴民跑到街上堵路、縱火、打砸破壞他們認為不同政見者經營的商號，才算不是製造「白色恐怖」呢？

咱們小市民看到的，剛巧是諸位「堅守教師專業」老師教出來的，大批只不過十多歲，甚至有年紀小到十二歲的學生跑到街上，拿起攻擊性武器與警察對峙對打，甚至投擲汽油彈。更有甚者，是這些蒙面黑衣人學生在街上遇到不同意見的市民，或做一些他們不喜歡行為的市民，隨時會掄起棍棒雨傘群毆，還呼籲同行者打開雨傘，遮擋在場記者拍攝。如今不少市民在街上不敢亮出手機，在公共交通工具上不敢談論政治和社會事件，害怕因為與別人意見不同慘遭「私了」。小市民都把現時被蒙面黑衣人挾持的狀況叫作「黑色恐怖」。

有老師在教協的集會上說：「香港正處於一個非常黑暗的時期，面對着從未有過的打壓、文革式的批鬥。」相信大多數市民都會贊同這位老師的說法。只不過，市民心目中的「打壓」、「批鬥」，卻不是老師口中的「白色恐怖」，而是老師率領學生製造的「黑色恐怖」。