師者，傳道授業解惑也。這是古時候對老師的定義，可惜今日已變質變味，教師往往變成妖言惑眾、毀人子弟的代名詞，從這場黑暴有數千學生和八十多位教師被捕，足以證明一切。

年輕人反中亂港思想深入骨髓，動輒將中國內地和香港警察妖魔化，一些無中生有、危言聳聽、假得不能再假的「故事」也有學生輕信，催化他們上街打砸搶燒和襲警。這除了受到毒媒荼毒，最大原因還在於黃教師洗腦有功。這些月來，愈來愈多學校被揭發縱容教師發布仇警仇中言論，有教師利用「工作紙」誘導學生反中亂港和仇警，而且問題教材不止出現於通識科，其他學科也有出現，可見整個教育界已經淪陷。學生每天留在學校的時間比留在家中還要多，長期受黃教師洗腦浸淫，怎麼可能不是無心向學淪為暴徒？

教協作為全港最大的教師團體，不是為教師謀福祉，反而唯恐天下不亂，整天煽動師生上街。最近教育局局長楊潤雄依法宣示其法定權力，表示可對不配合教育局調查的校長作出取消校長資格的處分，並將兩名發表「黑警死全家」、「警察子女過唔到七歲」等惡毒言論的黃師調職。相對於暴徒暴行和黃師言論，局長這些言論和處分同廢話無異，根本沒有阻嚇力，但依然觸動教協神經，批評局長散播白色恐怖。

原來，教育局依法辦事是白色恐怖，教師詛咒警察死全家則不是；有蒙面教師在集會台上煽動學生「報仇」不是白色恐怖，教育局將黃師調職則是。說穿了，即是只許教協橫行，不許教局執法，長此下去，是否打家劫舍、殺人放火、強姦非禮的極度重犯，只要說一句白色恐怖，執法者就不能對其執法？

最近有中學教師被指用「曱甴」形容暴徒而遭學校停職扣薪，這算不算打壓言論自由？是不是白色恐怖？請教協一視同仁，向處罰該教師的學校好好追究一下。