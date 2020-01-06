很多人批評香港電台的節目立場偏頗，尤其是《鏗鏘集》與《頭條新聞》一類，該台的台長當然辯稱不是。是耶非耶，我特地一次過看了近期幾集《鏗鏘集》。

反修例運動鬧得熾烈，最近《鏗鏘集》的內容也大多圍繞這個課題，節目的編輯角度基本上都是同情示威者，能讓建制力量發聲的篇幅大抵只有十分之一。但這不打緊，在雞蛋與高牆之間，有傳媒支持前者，有傳媒支持後者，百花齊放，各言其是，社會才能散發出自由空氣。況且新聞工作是第四權，用以制衡政府，即使多偏幫雞蛋、監視高牆也是合理的，所以，我不會單是因為這個原因而貶斥港台。

但新聞節目應該持守最基本原則，第一，應清楚交代事情本末；第二，讓對立的雙方都有表達意見機會，哪怕表達的篇幅不完全平衡。以往的《鏗鏘集》有時只讓反對派發聲，近期略有改善。但節目內容為凸顯反對派有理而刻意斷章取義，則屬不該。

月前，《鏗鏘集》其中一集是講述香港中文大學及理工大學的攻防戰，全集內容都在描述年輕人如何受槍林彈雨圍攻，門外的家長如何抱怨政府冷血、無情。但如果作為一個普通觀眾，是牛頭角的順叔、順嫂，想知道警察最初要圍攻兩間大學的原因，節目卻隱去不談，是有心乎？是無心乎？

若是有心，乃欠缺專業操守；若是無心，乃欠缺專業水平。警察不可能平白去為難中大、理大，事緣乃兩間大學的學生蓄意用雜物堵塞東鐵線、吐露港公路和紅磡隧道，行動中甚至火燒隧道收費亭，是因為先有這樣的因，才有警方要到兩大制止暴行的果。

專業的新聞節目有責任要將事情的來龍去脈講清楚，讓觀眾明白本末，再自行判斷是非。所以，我對香港電台的批評已不是立場問題，而是節目質素的問題。