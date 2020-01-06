老朽昨日指教育局局長楊潤雄對被捕教師的所謂「嚴肅跟進」，完全係起唔到作用，同姑息養奸冇乜分別。而教育局的「警告信」、「譴責信」、「勸喻書」根本不痛不癢，予人黔驢技窮、技止此耳嘅印象，明知你係紙老虎，違例教師仲唔更放膽去「放毒」咩！

呢！話口未完，有反黑暴教師被停職扣薪，至於官校兩名「黃師」，教育局就調職了事；可見事在人為，很多事情係非不能也，實不為也。是咁的，直資男校德信中學反修例關注組早前發放一段錄音，內容是指該校有教師稱示威者為「曱甴」，並且以粗口指罵學生。

有關學校嘅校長就發表聲明，指法團校董會議決勒令該教師由一月三日起停職十四天，需扣除停職期間薪金，以作警誡。

嗱！校董會揸正嚟做，議決裁定該教師違反職員行為守則，如果再犯，會被立即解僱，即係豉椒炒魷！一涉及飯碗，呢位反黑暴教師除咗「樂意接受懲處」，仲「深表悔意，承諾日後不會再違反職員行為守則」！這就是老朽所強調的「罰一人而天下知所避」也。

反觀教育局局長，對兩名違規官校「黃師」，沒有即時予以停職處分，只係「調職」，一毛錢人工不用扣，由學校調去教育局工作，在老朽看來，係由「地方官」調去京城做「京官」，可能工作仲輕鬆，不是「明調暗升」嗎？兩例對比強烈，教育局手鬆，毫不作為。

古人說：「賞善罰暴者，政令也；其所以能行者，精誠也。」政令之所以能夠推行，靠的就是精誠的人心。道理亦簡單不過，弓即使再強大，沒有箭也就無法自己射中目標；同樣，法令再嚴明，也不會自動推行，一定要有精誠所至嘅精神去推動，才能施行其道。德信中學懲反黑暴教師，靠的是精誠；教育局懲「黃師」，靠的是無心無肺無牙的楊局長，高下立見矣！