新一年國際政治與經濟的首件大事近日將會上演，中國國務院副總理劉鶴將飛赴美國華盛頓，代表中國與美國簽署雙方達成的首階段貿易協議。奇怪的是，這個消息公布後，資產市場的反應似乎不太利好，美國政壇又默默為特朗普的大話紀錄添上一筆。

因為特朗普早在聖誕節前放風，稱將會與國家主席習近平舉行簽署中美貿易戰首階段協議儀式。好笑的是，他的願望落空了！中國派出的代表只是劉鶴，特朗普以為中國最高領導人會到美國為他抬轎，想得太美。

結果，推特總統又發貼了，雖然不免灰溜溜地轉口風，聲稱自己稍後會抵達北京，以展開中美第二階段會談。看見了嗎？特朗普這次要赴京求見。

美國千方百計要與中國最高領導人會面，原因當然是無寶不落。一是特朗普為自己的選舉工程拉票，但其伎倆不是直接從中國處求援，而是想藉中國在美朝核談判到期後的美朝關係發揮一點影響力。畢竟，北京至今對美朝互動表現得諱莫如深，北韓卻硬話一個又一個，以致特氏亦不敢橫了，急於摸清中國的態度。這個時候的特朗普，明顯又戴上另一副面孔，忘記了美國參眾兩院及他本人弄了個《香港人權與民主法案》，挑動香港事務；也忘記了美國在香港逾半年暴亂中的推手角色。簡單說，便是在北韓問題未解下，特朗普想起了中國的重要性，希望中國陪他跳一曲探戈，最好能夠驚艷世界。

可是，中國對美態度似乎更強硬了，首階段貿易戰協議談妥，迫在眉睫的關稅問題解決後，雙方或會更多拉鋸。畢竟，中美第二階段的貿戰談判涉及知識產權的保護、減少國家資本對企業的援助，甚至華為公司制裁令亦會擺上談判桌，這些問題絕不容易解決，特朗普圖藉此抽水也不容易。所以，擺在中美兩國前面的路，絕不是大直路，太樂觀恐會失手。