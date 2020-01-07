世界視線：大時代群雄論劍　近東狼逐鹿北非

踏入廿一世紀第三個十年，全球各地大事不斷。在亞洲，從東部朝鮮半島的戰略要津，到西部波斯灣的能源通道，美亞歐各大「掌門」，個個目不轉睛緊盯敵手。群雄論劍之際，卻有一個中等國家不怕劍氣所傷，頻頻出手搶佔地緣利益，擴大勢力範圍。這個國家，就是近東孤狼土耳其。

上周四，土耳其國會以三百廿五票對一百八十四票的大比數，授權總統埃爾多安出兵利比亞。雖然美國總統特朗普立即打電話給埃氏表達關注，但語調之平和更似兩人唱雙簧。事實上，只要回顧美土兩國近期在中東及地中海周邊的種種舉動，不難發現雙方你進我退，舞步合拍。

且看去年十月初，美軍撤出敍利亞北部，土耳其軍隊幾乎同步進佔，清剿庫爾德武裝組織；上月廿四日，美媒披露五角大樓正考慮從非洲大規模撤軍，不到兩天，埃爾多安便向國會提請出兵利比亞；而在土國國會授權出兵的幾乎同一時間，美軍在巴格達實施斬首行動，殺死伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼少將。

無論雙方是否存在默契，土耳其顯然正在迅速填補美國在敍北、非洲讓出的戰略與權力空間。美國特朗普政府為何會容忍土耳其向南擴張勢力範圍？短期內，華府顯而易見正試圖集中力量，沿波斯灣箝制伊朗，從而在周邊地區採取戰略守勢。但這恐怕還不是最深遠的目的，土耳其勢力範圍的南擴，猶如從裏海至地中海劃定了一條線，正好可以截斷歐亞大陸。

對近東孤狼讓利，因此既離間了近年逐漸靠近的土俄關係，又可以在歐亞之間建構一道隔離牆。向西可牽制近年不咬弦的德、法兩大歐洲主軸，向東可阻隔中國一帶一路經貿路線伸延至歐洲。只有從這個角度，才能看透美國同時通過的《新疆人權法》，實際上刺激了土耳其的泛突厥民族情緒，加劇中土兩國的宗教民族對立。法案通過後，土耳其果然就上演了連場反華示威。

然而另一邊廂，作為北約同盟國，美國和土耳其的歌舞甚歡，早前也引起了法國總統馬克龍的公開不滿，直指歐洲要重新檢討北約存在的理由。這是否預示着合縱連橫的大時代，已經拉開序幕？