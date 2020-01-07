功夫茶：中聯辦應拆水馬　凸顯一國振聲威

好咯！反修例風暴逾半年，值此一元復始，萬象更新之際，新一年有新希望，新中聯辦主任駱惠寧尋日履新，並同記者打了個招呼，佢直言香港過去半年嘅情況讓人揪心，希望能重回正軌。駱主任仲話，履行新職係新使命、新挑戰，會帶着對香港嘅真誠及真情做好工作。

新官上任，大眾都有一定期望亦好正常啫。嗱！功夫茶覺得當務之急，就係拆咗圍住中聯辦嘅水馬陣。舊年七月二十一日上環反修例遊行結束後，大批黑衣暴徒衝擊中聯辦大樓，不但大肆破壞，更以漆彈擲污國徽及噴塗侮辱國家民族嘅字句，阿哥，如此公然挑戰「一國」底線，是可忍孰不可忍？之後廢柴港府怕暴徒再衝擊搞事，中聯辦正門及後門都被多個逾兩米高嘅水馬重重包圍，亦有警員在外巡邏。

喂！香港明明係「祖國母親不可丟失的明珠」，水馬陣咁圍法，呢顆明珠點發光啊？香港明明係自己地方，堂堂中央駐港機構──中聯辦代表「一國」崇高至尊地位，自己地頭搞到要正、後門外架設咁多又高又大嘅水馬，搞到不見天日，又如臨大敵，試問咁成何體統？除咗失威失勢亦唔老利！連中國外交部駐港特派員公署都要圍水馬，有冇搞錯吖？你睇人家英美駐港總領事館，喺中國地頭，要水馬包圍咁失威嗎？

回顧中國歷史，宋朝係「重文輕武」，結果「坐看驕兵南渡，沸浪駭奔鯨」，金人入侵而致「靖康之變」。中國經過「韜光養晦」一段時間，大國崛起，雖說「永不稱霸」，之不過適當時候都要騷一騷「肌肉」。嗱！二○一九年中華人民共和國成立七十周年大閱兵，尖端武器大晒冷，可謂震懾台美！

功夫茶講咁多歷史，都係想講明為官者應該適當時候立威，非常重要，今新任中聯辦主任履新，身負國家委派重任，無畏無懼，係擁有尚方寶劍嘅欽差大臣，為展示「一國不可欺」嘅威武同埋新人事新作風，功夫茶認為佢應第一時間主動提出拆去中聯辦外全部水馬及鐵馬，既展示主權，亦樹立新官威信。

嗱！「一國」可兩制，功夫茶建議，「一辦」何妨又唔可以兩制噃？即係咁，外層由警察把守，就如古時府衙公堂，威武肅穆，不容許任何人嘈喧巴閉，更何況搞破壞？一越雷池半步，即升堂嚴正執法，一依郁即拉！內層則有若干威武之師嘅解放軍荷槍實彈把守，夠薑你就試吓再衝擊吖？威武反映硬淨，不怕事，亦代表一國不可欺、不可辱！勿謂言之不預也！功夫茶只提醒駐港機構要端正主人家心態，拆水馬丟鐵馬，方顯威武！功夫茶但知「一國強，就兩制強；一國弱，就兩制弱」，去水馬陣才可振一國之聲威！否則「一國兩制行穩致遠」，又係得個講字！