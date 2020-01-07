神州觀察：炒匯平台再爆雷　韭菜難逃修羅場

內地近期再有大型外匯投資交易平台倒閉跑路，據指涉案金額超過一千億元，受牽連的投資者更有近兩百萬人。按照現行政策，國家未曾批准任何機構於境內開展或代理有關業務，惟該平台已在國內運行數年，並在貪婪地「收割韭菜」，如同「修羅場」一般殘酷，勢令本已糟糕的經濟環境雪上加霜。

上月底，一名福建女子報案稱，她在「普頓平台」（PTFX）網站操作近十個月的外匯託管交易突然無法登入，帳戶內的五十萬元結存更被歸零。普頓方面則表示網站遭到了黑客攻擊，一邊迷惑投資者，一邊在為崩盤跑路爭取時間。果不其然，普頓平台隨後全面爆煲，並且波及全國三十一個省區市，一夜之間令眾多投資者血本無歸，進而揭發該平台實為一家非法外匯公司，相關負責人已經成功「走佬」。

據報道，普頓平台自二○一六年開始運作，對外宣稱是印尼券商「普頓公司」旗下子公司，獲得了印尼當局的監管許可，其實只是套牌操作；且該平台早前已被馬來西亞央行列入黑名單，卻仍能招搖過市，令人不解。至於數年間騙得的資金亦從未進入國際外匯市場，而是流向了國內多家私人公司，投資者在平台上看到的交易情況都是虛假存在。說到底，普頓就是一間網絡金融傳銷公司，靠的仍是拉人頭發展下線，及拆東牆補西牆的伎倆掠金、糊弄人的投資騙局。

不可不知，近年隨着互聯網技術的發展，投資者參與國際市場炒匯、炒金等理財方式漸趨熱門，然而各種披着互聯網金融、外匯等眩目外衣的網絡交易平台亦是陷阱處處，上當受騙乃至傾家蕩產、被迫尋短見者不知凡幾。像早前的IGOFX金融騙局，就有近四十萬人被坑，代理人捲款三百億元跑路。此外更有虛擬貨幣、資金盤、P2P等「區塊鏈」領域的爆雷潮，韭菜被一茬接一茬地收割，早已屍橫遍野，以至有人開始擔心起韭菜不夠用的問題來。

網上有段子說：一個做傳銷的在聽了做區塊鏈的描述後，竟然指摘對方是違法行為，堪稱是對內地非法互聯網金融交易現狀的形象刻畫。政府雖然明令禁止此類非法交易，惟相關亂象仍十分猖獗，網上不乏炒匯炒金的宣傳廣告，甚至有政府官員、明星為P2P那樣的騙局站台背書，加強監管打擊可謂刻不容緩。

更要指出的是，作為投資者，自身亦有責任做好風險防範工作，謹慎投資理財。譬如今次涉案的普頓平台，甫一出現便有輿論質疑是騙局，因為相類事件實在太多，掏錢之前理應三思。尤其是此類騙局都存在超乎常理的高回報率問題，根本不可信，又有多少人因為貪心不足而中招？