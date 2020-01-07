正論：廢官漠視鼠患　防疫慣性怠慢

武漢肺炎風波愈鬧愈大，幾乎每天都有當地回港感到不適，需要入院檢查的個案。有說肺炎由新冠狀病毒引致，源自野生動物被捕獲帶到市場宰賣，換言之，減少吃野味可以降低感染及散播風險。問題就是香港吃野味不成風氣，但對疫症病毒似像沒有抵抗力，市民不會吃老鼠吧，為何本地淪為世界第一的大鼠戊肝城市？

只要往公共屋邨走一轉，你便會明白真相，鼠患為禍嚴重，人鼠共處一室，沙田新田圍邨四口家一個月在家中捉了八隻老鼠，多次向房署投訴不果，結果要暫時離家投靠親戚避鼠禍。其他多條公共屋邨包括葵青大窩口邨及屯門大興邨鼠患亦極嚴重，食環署把撲滅鼠患的責任，部分推給房署，聲稱兩部門分工，由房署負責公屋的管理及防治鼠患工作，但房署又把屋邨管理重任交予外判管理公司，你推我讓情況下，根本沒有認真杜絕鼠患，情況日益惡化。

眾所周知，蟲鼠等物孳生於髒亂環境，源頭堵截才是最重要，但香港市面衞生每況愈下，近年經常惹人詬病，後巷欠清理如垃圾崗，食署責無旁貸，而房署監管公屋管理公司不力，任由屋邨由安樂窩淪為「老鼠樂園」，亦同樣難辭其咎。

鼠患並非第一天出現，食署還左試右試滅鼠方法，失敗了便說外國方法不適合本地，又回歸用鐵籠餌誘，態度十分兒戲，活像中學生柴娃娃實驗，真不敢相信是一個政府部門的所為。浪費了半年以上時間試驗，以老鼠繁殖速度，難怪鼠患愈滅愈嚴重，因為真正為禍的是官僚心態。

政府不但養鼠亦養一大班廢官，滅鼠無方，止暴制亂亦無期。鼠患與人患同樣遍地開花，市區示威無日無之，城市由內至外承受前所未有的破壞，縱火堵路撬地磚，街道滿目瘡痍，亂上加亂，葵青區議員指大窩口邨近半年來幾乎每座均有鼠蹤，時間正正是示威暴潮爆發之後，並非巧合，而是政府內部也亂作一團，平日已經懶得理鼠患問題，自己有難更加放任不管了。全球九宗大鼠戊肝香港獨佔八宗，歸根究柢都要把帳算在政府頭上。

流感峰期殺到，武漢肺炎來勢洶洶，內地前陣子亦出現鼠疫個案，加上本地大鼠戊肝，各界憂心忡忡，眼看台灣澳門會登機檢測，政府依舊懶懶閒，防疫怠慢，遲遲沒有出招應變，短短數日懷疑個案急升，全城怒轟，官員才補鑊在口岸為武漢旅客量度體溫，不過還是漏洞百出，連提供口罩這樣基本措施也欠奉，昨日又新增六宗本地懷疑肺炎個案，日前中大內地女生疑染病「自由行」引起恐慌，從來防疫最重要是個人衞生自律，口罩所費無幾，卻可以加多一重保障，應該盡快供應給旅客。

特區政府似乎忘了沙士二百九十九條人命血的教訓，十六年來衞生檢疫沒有寸進。太平盛世，廢官還可以蒙混過關，等咬長糧退休，際此亂世，時局瞬息萬變，像病毒般洗牌毫無預警，沒能力應變就要給淘汰，納稅人不想養蛇蟲鼠蟻，更加討厭高薪養廢。