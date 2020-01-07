從六年前的「雨傘運動」到今天的反修例風波暴亂，香港「黃潮」氾濫，有「黃絲」、「黃傘」、「黃師」、「黃色經濟圈」，再數下去恐怕還會有「黃學者」、「黃律師」、「黃校長」、「黃公僕」，整個社會會有一個「黃色政治圈」。黃潮氾濫是觸目驚心的事實，是社會撕裂的強烈表現，反對派的「時代革命」可說是「黃色革命」。

這場「黃色革命」從反對派鼓吹「違法達義」、「公民抗命」開始，從回歸後「民主拒共」、「逢中必反」開始，從「反華反共」、「戀殖媚外」開始，從對愛國愛港瘋狂抹黑、妖魔化開始，其中最基礎的工作是人心工程、教育工程。對此，反中亂港取得了巨大的成果，也是今次風波暴亂中「黃師」特別突出的原因，暴亂的生力軍、參與者、干犯法律者當中，大學生、中學生特別多。

據披露，至今已有八十多名教師因參與暴亂活動被拘捕。他們在「教育」學生仇共反中、「違法達義」上不但言傳，而且身教，利用自己的「專業」地位、「師表」身份毒害青少年，毒害心智未成熟的學生，毀人前程，殘害社會！他們把自己的政治立場、意識形態或私人怨恨透過「通識」、「文史」科目「傳輸」給學生，打着「獨立思考」、「追求公義」、要有「批判精神」的旗號灌輸「偏頗」、「執拗」以售其奸，在青年學生的心靈中播下仇恨、狂妄自大、無視法紀、無視公共秩序、無視他人和社會利益、搗亂破壞有理的種子。他們把學校、課室搞成洗腦場所，成為「實現自己政治使命」的工具，其心可誅也，其行可惡也。

這樣的「黃師」是香港的癌細胞，是把青年學生引入歧途的騙子、「狼外婆」，必須從學校掃地出門，必須剝奪他們的教師資格。這是香港當局為「救救孩子」必須要做的事，掃走這些「黃師」，才能夠讓千千萬萬個孩子免遭其害。「黃師」危害學生、危害社會久矣，只是當局視而不見，他們的背後還有龐大的「黃協會」和反對派支撐，遂更加肆無忌憚，為今次暴亂「建功立業」也。