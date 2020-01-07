二○○三年美國揮軍入侵伊拉克，推翻薩達姆「獨裁統治」，扶植傀儡政權實行「美式民主」，結果如何？將近十七年過去了，美式民主並沒有為伊拉克人民帶來美好生活，反而帶來戰亂貧窮，伊拉克人民並沒有感激美國，反而與美國的宿敵伊朗愈走愈近。於是乎，美國佬又不爽了，近日連番空襲伊拉克，令波斯灣瀕臨爆發全面熱戰，美國在伊拉克苦心經營將近十七年的美式民主也成為徹頭徹尾的笑話。

美式民主可以騙人於一時，但騙不了永遠；美國可以征服伊拉克土地，但征服不了伊拉克人心。當年美軍入侵伊拉克，本來就是師出無名，他們指控伊拉克藏有大殺傷力武器，最後證實純屬子虛烏有；他們說要解救伊拉克人民於水火之中，結果伊拉克人民反而陷入更悲慘的水深火熱。最諷刺的是，薩達姆政權被推翻後，美國在伊拉克的政治影響力還是遠遠不如伊朗，今次美軍的空襲行動，更是進一步將伊拉克人民推向伊朗。難怪有人說，即使美國想在伊拉克跟伊朗打一場代理人戰爭，也未必可以找到代理人。

特朗普企圖通過空襲向全世界重新展示美國如何強大，結果恐怕適得其反，這種肆意侵犯一個主權國家的行為，不僅激起伊拉克和伊朗人民的反美情緒，也為大多數國家所不齒。正如中國古人所說，國雖大，好戰必亡。美國是世界唯一超級強國，也許不會輕易滅亡，但若繼續到處點火，四面樹敵，只會將自己置於全世界對立面，連盟友也漸行漸遠。何況美國國力日益衰落，繼續窮兵黷武，打打殺殺，即使家底再厚，也有耗光的一天。

說穿了，美式民主就是美式霸權。美國將自己的標準稱為國際標準，將自己的價值稱為普世價值，誰不跟隨就搞誰，輕則制裁，重則動武。香港有些人言必稱美國，甚至要求美國「解放香港」，這種人不是幼稚無知，就是腦袋進水。