去年底一輪大學生示威暴潮，堵路封隧，黑衣人與警察在校園發生衝突，多間大學提早結束學期。新一年開始，大學陸續開課，校園氣氛顯然不一樣，尤其是保安措施，不再像以往無掩雞籠，自出自入，避免暴徒又再進來佔領搞事。普遍要求進出校園人士必須出示教職員證或學生證件，理大甚至在主要出入口加設旋轉閘門，嚴控進出。科大亦要求訪客須在到訪前一天登記，被批評引起不便。教資會雖然沒有作出明文指示，但消息指開學後一段時間仍然「閒人免進」，「除非香港局勢有緩和迹象，校園回歸平靜」，換句話說，遙遙無期。

無論如何，加強保安只是堵截外來人士滲入，象徵式交差，治標不治本，而禍根由始至終都是在學校裏面，充斥暴徒教職員及學生，而校方一直庇護，拒絕與警方合作，各間大學仍然未能洗脫黑暴的味道。

身在課室，心在街頭，由一九年到二○年開課，問心有多少大學生的心是放在學業上？成績受到多大影響？大學教員其實應最清楚，不過他們不會統計，亦不敢向外公布，因黃衞兵布滿大學，惟恐自己成為新一輪被針對對象。

搞革命是會上癮的，不到黃河心不死，每天看新聞報道，示威消息繼續佔據版面，被捕人數陸續上升，衝破一萬大關似乎不是天方夜譚，而是指日可待，網絡上甚至有說法指不曾被捕的，不算是香港人。

大學生從來是最關心社會的一群，中外不少政治運動都是由學生發起，反建制一向是學生運動的主流，這一代其實不例外，只是今次暴潮夾雜太多政治炒作，動機不純，加上文宣洗腦，一開始便是走歪了，愈走愈錯，想回頭已經太難。有理由相信暴動火苗仍然在校園滋長，隨時再爆發，極有可能比上次更激烈，港府依然懶懶閒，任由大學自把自為，校園繼續成為反中亂港基地。