新一屆區議會會期正式展開，已可預示吵吵鬧鬧、言不及義將是區議會日常，這是選民的選擇，自作自受，冇乜好怨，但看到其中一位「政治素人」至今請不到議員助理，除了好笑，更覺可悲。

當選佐敦南區議員的陳梓維接受電視台訪問，大談聘請助理的首要要求，竟然是學歷一定要比他低，擔心大學生「自我中心」，故即使有大學生應徵也被拒諸門外，至今仍未請到人。眾所周知，這位政治素人以會考零分聞名，連毅進都考唔到，電腦又不懂操作，成為唯一手寫政綱的參選人，以致當選不久即被惡搞為「庇護工場人士」。如果他堅持學歷比他低的人才能出任助手，相信這職位在四年會期都要懸空，試問還有甚麼人可以比會考零分更低學歷呢？

陳議員連電腦都唔識用，真令人擔心他在區議會如何生存。難怪有人說，舉凡打出「五大訴求，缺一不可」、「解散警隊，刻不容緩」旗號的人，躺着也會當選，每月近十萬元薪津袋袋平安。會考零分也可搵到筍工，人工隨時比努力進修的打工仔還要高，都可謂勵志矣。

陳梓維的故事表面看喜感十足，但內裏反映的是香港的悲哀。香港淪為政治掛帥的城市，只要是同一顏色同一立場，無料的被捧上天，說歪理的被吹為英雄，行惡事的被洗白，結果整個香港暴力氾濫，邪說囂張，黑白顛倒，不斷沉淪。過去公平競爭、求同存異的價值觀統統消失，不是悲哀是甚麼？

當然了，「庇護工場人士」也可選贏服務地區十多廿年的建制派，除了政治大氣候使然，難道建制派不需要反省嗎？見微知著，過去正是當選太易，一切變得因循，很多政客忘乎所以，已不是以服務市民為己任，更似維護既得利益集團。選民將怨氣發洩，帶挈良莠不齊的政治素人上位，也是對建制派的當頭棒喝。再不回到為民服務的初心，恐怕立法會選舉也將全軍盡墨。