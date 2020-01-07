中聯辦主任王志民被免職，接任者為前山西省委書記駱惠寧。王志民傳聞將調任中共中央黨史和文獻研究所，事件在香港輿論界炸開了鍋。

反修例運動延宕近七個月，開香港數十年來未有之亂局，問題當然跟京港政府錯判形勢有關，故總要有人負責，哪怕是姿態上的負責。但今趟錯判形勢，估計不至於讓中央震怒，否則負責香港事務的官員，以至特區管治班子，不會延至今天才有人事調動。而且若傳聞屬實，王志民只是平職調任，不算是嚴懲。

今次亂事的處理手法與其說讓中央震怒，不如說讓中央反省，中南海的袞袞諸公終於明白為甚麼香港是本難讀的書。修訂《逃犯條例》不是甚麼天塌下來的事，大抵沒有人能判斷出香港會弄到今日的地步。

筆者力求做個公道、客觀的人，能判準就說判準，不能判準就說不能，很多事情，本欄敢於把話說在前頭，但對於反修例運動則不敢。去年六月初爆發大遊行之前，我沒有在這小方塊內對反抗規模作預計，理由很簡單，根本看不通，「香港之書」來到這一頁，暫時無法讀懂，惟有避而不談。私底下跟朋友聊天，我有嘗試對示威人數作預測，事後看來卻完全不準。我在去年五月時估計，遊行參與者充其量是十多萬人，現實中相差卻何啻天壤，尚幸當日沒在本欄中寫出來，否則便太丟人現眼。

所以，負責港澳事務的官員，以至特區政府最初掌握不到反修例運動的局勢發展，我認為是可以體諒的，估計中央也是不便苛責。因此，到今天特區政府還是原有班子，中聯辦最高負責人也只是平職調遷，阿爺的態度如何，於斯可見一斑。

不過，中聯辦的新主子上任，由一位封疆大吏、久經官場歷練的人接管此職，相信阿爺今後將不會再採取守勢，對港事務定會有一番作為。