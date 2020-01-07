美國總統特朗普派無人機向巴格達國際機場發動襲擊，炸死伊朗革命衞隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼、什葉派「真主黨旅」始創人穆漢迪斯等十二人，令原已錯綜複雜的中東局勢急劇升溫。特朗普為了顯示他「出師有名」，強調炸死蘇萊曼尼是為了「制止戰爭」而非「挑起戰爭」，並非要推倒伊朗政權。

不過，大家都知道美國呢隻「全球鷹」有幾咁「正義」，美國應該相信「槍桿子裏面出民主」，或者相信對中東地區如敍利亞、伊朗等國狂轟濫炸，一切都是為了「和平」！美國一向恃着強大軍事實力，想打誰就打誰，為了「維護民主和正義」，可以做出一些「忘恩」卻自以為「偉大」的行為，好像伊拉克前總統薩達姆曾幫美國打伊朗，結果被美國幹掉，「死得像一條狗」！

如今特朗普對伊朗最高精神領袖哈梅內伊的左右手進行「斬首」行動，自說自話是為了「制止戰爭」；然而，不少分析都指特朗普是為總統選舉造勢，並轉移人們對彈劾事件的視線。

不過，特朗普的「正義」之舉並沒有得到多數國民支持，反對他的示威遊行蔓延多州。民主黨總統參選人桑德斯發表聲明，批評特氏把美國推向另一場災難性的戰爭邊緣，損耗國家無數生命及金錢。桑德斯的發言雖然是為了打擊政敵，卻也不無道理。

而伊朗絕非省油的燈，哈梅內伊呼籲向美國作出強力報復，德黑蘭宣布將不再遵守伊核協議的任何限制。有報道指，蘇萊曼尼喪禮的組織者呼籲「我們伊朗有八千萬人，如果我們每人拿出一美元，就會有八千萬美元，誰人把那一頭黃髮的瘋子首級拿來，我們就會以偉大伊朗的名義，給他八千萬美元」。也許是一時憤怒之言，但特朗普肯定難以安寢，華府、紐約等都提高安全戒備，可見伊朗的「復仇者聯盟」上下一心，唔係玩泥沙！