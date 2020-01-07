美軍去年底針對伊拉克區內由伊朗支持的「真主黨旅」據點發動空襲，造成至少二十五人死亡，事後大批民眾抗議美軍的橫蠻，除夕夜圍攻美國駐巴格達大使館，美軍需要發射催淚彈驅散示威者，再在海外調配七百五十名士兵前往大使館增援。美軍日前發動對伊拉克巴格達國際機場一帶空襲，三枚火箭彈擊中建築設施造成多人傷亡，死者包括伊朗革命衞隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼將軍，他是全面打造伊朗、伊拉克及敍利亞「什葉派之弧」的推動者及最高軍事司令；另一喪生者是什葉派「真主黨旅」始創人穆漢迪斯，二人戰死隨時引發戰爭。

中東局勢升溫，美國及伊朗間的矛盾從外交言語到「埋身搏擊」，報復行動如箭在弦，美軍亦開始調動軍隊進駐以色列及伊拉克的軍事基地應對。美國國防部更為此次擊斃蘇萊曼尼的空襲往特朗普臉上貼金，說是「在總統領導下的果斷防禦行動」，反指目的是為了遏止戰爭。

可是，炸死一個伊朗司令，不能改變美國在伊拉克、敍利亞戰線的局勢。一四年至今，伊朗已在敍利亞、伊拉克等地高效投放政治、軍事影響力，區內建立的「什葉派之弧」逐漸展現能力及戰鬥力，期間俄羅斯成功維持伊朗的穩定，令伊朗充分發揮其在整個區域的關鍵角色，穩定建立伊拉克、敍利亞的什葉派政治勢力，支援黎巴嫩真主黨及也門武裝力量，俄國在中東取得主動權，形成「什葉派之弧」軍事力量更把美國推向被動。

「真主黨旅」近日警告伊拉克部隊要限時與美軍基地保持至少一公里距離，以免被波及，伊朗革命衞隊指揮官說，雖然大量美國軍艦經過霍爾木茲海峽，但該國在中東區內三十五個目標及以色列特拉維夫將受到攻擊。美國人特別是特朗普的窮兵黷武本色，再次掀起波斯灣戰爭危機，目的走不出要當世界警察、要在別人國家「垂簾聽政」的霸權主義。