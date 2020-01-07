近日，湖北武漢市發現不明病毒所引發的肺炎，並已導致近六十宗的感染個案。就此，台灣、澳門及部分東南亞地區的衞生部門正加緊應對疫症來襲，而香港與武漢市交流頻繁，自然也不能掉以輕心。

回想二○○三年的非典型肺炎，當廣東省出現小規模疫情時，香港政府並沒有採取即時的措施，更沒有在邊境口岸加強檢疫工作。及至當年的二月，一名受感染的內地退休教授來港，並於一至兩周內傳染多人，亦造成醫院及社區的爆發。自此，疫情變得一發不可收拾，期間香港更被世界衞生組織宣布為疫埠，最後以二百九十九人死亡作為終結。

現時，武漢市所爆發的疫情是由病毒所引發的「不明原因肺炎」，需進一步研究及留意發展。初步認為，不少受感染個案與該市的華南海鮮批發市場有關，有機會是經過進食俗稱「野味」的野生動物而傳播，亦可能涉及新型的病毒。內地當局亦在協調湖北省衞生資源進行檢測，也許能在短期之內確定病毒種類。

雖然二○○三年非典型肺炎過後，香港與內地建立起一套傳染病通報機制，多年來亦尚算行之有效，但香港政府絕不能過於被動。早於元旦起，台灣當局已加強邊境防疫工作，對所有來往武漢及台灣的航班執行登機檢疫，對來自高風險地區的旅客進行健康評估。至於與內地一衣帶水的香港，要待至一月四日出現多宗懷疑個案後，才搬出「對公共衞生有重要性的新型傳染病」一旦爆發而擬定的準備和應變計劃。該計劃採納三級應變級別，並即時啟動第二級即「嚴重」級別，不免讓人有滯後的感覺。

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良亦擔心，春運期間有機會將病毒帶至全國各地，包括華南及港澳地區。就此，他建議香港政府應派員前往武漢市，於當地搜集第一手資料，以作出更合適的防疫工作，化被動為主動防範本地爆發。與此同時，本地醫院亦跟隨衞生級別的指引，限制病人親友到醫院探病的時間。

也許，香港政府可以將防疫工作推高一層，以更謹慎的態度防止疫症流入。舉例來說，可加強來往武漢飛機航線及高鐵線的檢疫工作，要求當中的旅客申報健康狀況，並留下電話或電郵等聯絡方法。若然疫情出現重大變化，當局可根據相關資料迅速追尋患者，防範社區出現蔓延的情況。

值得注意的是，防疫工作亦包括正確訊息的發布及傳播。經過逾半年來的社會衝突，坊間一直充斥不少假新聞，亦對特區政府存在不信任感。要知道，控制疫情不是政治事件，是專業範疇的工作，希望心術不正的人不要惡意詆毀衞生部門，致使錯誤消息在社會中散播，導致疫情無法受控。

於未來數周，將會是關鍵的時刻，冀望能在春節前找出病毒的種類及源頭，避免疫症在全國各省市廣泛流轉。在此，也希望新的一年，香港能夠擺脫人禍，亦能防範疫症的來襲，不要讓十七年前的非典事件再次出現，對香港的經濟及社會帶來沉重的打擊。