世界視線：伊拉克下逐客令　美國佬自招惡果

美國在伊拉克擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼後，伊拉克國會日前通過決議案，促請政府驅逐包括六千名美軍在內的外國駐軍。儘管相關決議案沒有法律約束力，但卻凸顯美國政府在伊拉克的政策徹底失敗。

伊拉克政府數年前跟華府達成協議，讓美軍駐守伊拉克，協助打擊極端組織「伊斯蘭國」，該協議的精神是，美軍是應伊拉克政府的邀請，逗留該國協助反恐，因此從理論上講，既然根據美國總統特朗普所說，伊斯蘭國已被打翻在地，美國人也沒有理由繼續賴在伊拉克不走。

更何況，特朗普經常說要撤兵中東，結束「永無休止」的戰爭，按說伊拉克國會的「逐客令」，應該正中下懷，然而特氏的反應卻是威脅實施「前所未見的制裁」，程度之強烈，甚至遠超過對伊朗。特朗普又強調，美國在伊拉克有一個非常昂貴的空軍基地，如果伊拉克不將美國人為此花的數十億美元悉數償還，美軍絕不會離開。

特朗普此番言論，將美國人的偽善表露無遺，所謂「反恐」其實只是冠冕堂皇的幌子，實際上只是借伊拉克為踏腳石，打擊死敵伊朗。如今特氏甚至公然撒潑，揚言「不收錢不撤軍」，等於把美軍降低到「收數佬」的層次，也直接承認，美軍的存在並不受伊拉克民眾的歡迎。

事實上，伊拉克人對美國人特別是特朗普的不滿，其來有自。美國在伊拉克境內轟炸伊朗目標，沒有經伊拉克當局同意，且造成伊拉克平民傷亡，固然是壓垮駱駝的最後一根稻草，華府從來沒有當伊拉克是「夥伴」，並給予起碼的尊重，才是問題的關鍵所在。特朗普一八年末探訪駐伊拉克美軍，期間沒有會見巴格達政府的領導人。對於被伊斯蘭國蹂躪地區的重建問題，美國人更是漠不關心。

反觀伊朗，多年來在伊拉克深耕細作，目前已成為影響伊拉克政治的最大力量。較早時伊拉克出現針對伊朗的反政府示威，但經過美軍的轟炸行動後，民眾槍口隨即一致轉向美國，可見同樣是「外國勢力」，伊拉克人民在美國和伊朗之間，還是「兩害相權取其輕」。