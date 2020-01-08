功夫茶：一仆促成萬古愁　廢到已難再挽留

歲暮年終，原本諗住新一年有新希望。過去半年，反修例風暴搞到香港雞毛鴨血。呢，警方至今拘捕咗約七千人，僅千多人被控！鬼咩，香港出咗個民望低殘到食泥又「軟皮蛇」嘅「避政司司長」鄭若驊，懲暴慢，制亂難，天地同悲，有咁嘅問責廢官，香港點重回正軌啊？都真係幾揪心㗎！

嗱！言歸正傳，叛國禍港嘅漢奸黎，一七年六月涉刑恐東方報業集團男記者單畸士，案件鐵證如山，即使滔滔洪水掩至都沖唔甩，司底驊拖足逾兩年仍未起訴條粉腸！更離譜嘅係，東方及受害記者第十七度去信，要求佢交代案件進度、給個說法，就係咁簡單，點知佢又係好似神咗嘅破舊錄音機，一味回帶播番陳年舊史「案件由展開調查至提出檢控的所需處理時間，要視乎多項因素而定」，搬字過紙，完全對唔到焦。

喂！避政司早前仆倒倫敦街頭，功夫茶以為佢個腦忽然開竅，皆因佢胸襟廣闊咁話「突然請辭係不負責任」，忽然好有擔當咁款。功夫茶仲以為佢回覆第十七封信時，點都會還本報及受害記者一個公道啩！此應有之義，亦係基本責任而已！誰知佢又係hea答，低B到令人討厭！不！係㷫到髮頂出煙！受害記者在信中質疑司底驊配偶屢涉官非，佢作為另一半又係律政司阿頭，難免有瓜田李下之嫌，恐難獨善其身，佢就死撐會「堅守專業態度處理公務」，廢噏「律政司司長本人不會處理或參與有關事宜的決定和法律程序」，呢啲係「阿爸係男人」嘅常識，你扯來扯去做乜銀嘢？

唉！俗語話啲無知少女畀姑爺仔呃，就叫「一失足成千古恨」！依家司底驊「一仆就促成萬古愁」！陰功咯，早前功夫茶仲話緊佢傷左手即變廢人，連擺文件夾都做唔到，外界甚至質疑佢連沖涼、大小二便都要人幫！依家佢回覆第十七封信，冇錯，係第十七封！依然答非所問，完全斷片！功夫茶乃有合理懷疑，「避政司司長」好似部死機嘅電腦，係壞到重新開啟都起唔到機嗰隻！

各位街坊，司底驊跌跛左手問題不大，以佢咁大官威，善後都可以搵人幫手，但壞腦又如何「繼續以謙卑和專業做好工作」呢？佢如果真係「體會祖國嘅強大」，功夫茶又唔明何以一再「放生」官媒狠批「叛國禍港」、漢奸第一號嘅黎智英？請問司長又如何「緊守崗位服務香港」？嗱！一個受漢奸黎辱罵刑恐嘅記者，搞到心靈創傷有後遺症要睇精神科醫生，家陣求司長你給一個說法，討個公道，你卻恍如冇心冇肺冇靈魂嘅虛殼，答非所問，十七次，次次都係咁，仲唔係精神疲頹分裂？加上你民望低殘到冇市民想見到你！正是「一仆促成萬古愁，廢到已難再挽留」！為香港好，為自己好，司長，不如歸去冚家種田養鮫魚吧！多啲看山，我復悠然，有益活化番個腦吖！