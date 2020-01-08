正論：加開法庭速審案　儆惡懲暴勿偷安

前事不忘，後事之師。二○一四年九月香港爆發非法佔中運動，發起人戴耀廷及其他八男女被告在四年半後，即去年四月才面對審訊，結果逾半獲輕判不用入獄，引起各界嘩然。佔領行動被視為反修例示威潮的前身，大家想像同樣情況今次會不會再度發生？

示威暴潮持續七個月，警方至今拘捕約七千人，年齡由十一歲至八十四歲，當中二千八百多人為學生，而被落案起訴的超過一千人，但案件審訊進度緩慢，僅寥寥可數案件有判決，而且涉及比較輕微案件，暫時未有人因為暴動而定罪，更遑論被判入獄，「治亂世，用重典」，嚴懲暴徒，方能阻嚇後來者，現在淪為口號，究其原因，不是沒有法律可告，亦並非警方搜證問題，而是律政司檢控散漫，而法庭據稱缺乏足夠開庭時間，導致案件一拖再拖，例如一宗去年七月尾涉及四十四被告的暴動罪案件，押後到今年三月才再提堂，正式審訊更加遙不可及，暴潮最少有數百宗案件，以此計算，十年都未必可以完成所有案件審訊。司法機構大可表示這是根據正常程序所需時間，問題是特區正處於暴劫焚城，非常時期，止暴制亂刻不容緩，難道全民水深火熱，司法人員還能夠隔岸觀火，施施然按章工作，朝九晚五，準時開庭準時收工嗎？

眼見暴動案件勢必堆積如山，危及法律制度，司法機構卻也不動如山，絲毫沒有作出任何針對性應對措施，繼續其藍血貴族俱樂部作風，對比警隊幾乎全員隨時候命出動鎮暴，加班執勤不計其數，而且還要面對火攻磚襲箭射，生命安全受到威脅，披着一身防暴盔甲在槍林彈雨催淚煙中奔走，流的血汗與被辱罵的滋味，高高在上，坐在冷氣房辦公，沒有人敢冒犯的法官大人能夠體會嗎？港式一國兩制獨有，司法無上權威，可以凌駕行政，原來有特權在亂世中偷安，難怪持份者一直誓言捍衞三權分立。

政界及學者看不過眼，紛紛提出建議，政府應該設立廿四小時特別法庭，以加快審訊工作。一一年八月倫敦爆發四日大規模騷亂，拘捕一千五百人，英國政府並決定加快司法程序，廿四小時開庭審案，在倫敦被捕的九百二十二人，當中四百零一人當月已被檢控，涉及嚴重罪行者不准保釋，定罪者均判監禁，之後涉及騷亂的案件，六成半判處監禁。法國亦採取近似檢控做法，成功將「黃背心之亂」影響減至最低，總統馬克龍更因處理暴亂得宜而民望反彈。反觀香港政府，止暴制亂無方，暴潮愈演愈烈，特首林鄭月娥及一眾高官民望隨之節節下跌，律政司司長鄭若驊評分屢創新低，這些黃皮白心的官員不是一向崇洋媚外嗎？為何不參考英法做法，是否沒有做功課，還是另有別情呢？

司法機構無動於衷，律政司又一貫懶散甩漏，連被告名字也可以弄錯，檢控工作預計將會像佔中一樣拖延，三、四年後才起訴或審訊也不奇怪，不單止舉證會因時間過久增添困難，而且會造成錯誤訊息，以為法律制裁遙遙無期，獲保釋的人士繼續搞示威破壞，其他人「未見棺材不流眼淚」，抱着僥倖心態，加入暴徒行列。警察拉人，司法放人，徒勞無功，事件不斷重演，亦打擊執法者士氣。警隊新人事新作風，改變抗暴策略漸見成效，司法機構不是鐵板一塊，為何故步自封，抗拒改革，自掘墳墓？

各界對加開廿四小時法庭的建議大都有正面反應，即使從被告人士權益着眼，亦希望盡快還清白了結案件，例如情節嚴重而需要扣押，拖延幾年後審訊若獲判無罪，便白白受了牢獄之災。只是考慮到加開法庭需要增加大量人手，包括法官、檢控官、法庭書記，這方面要靠政府盡力配合，可是事實擺在眼前，鄭若驊「身在漢營心在曹」，陽奉陰違，檢控工作才會龜速進行，鄭一日不除，難以加快司法程序。亦有建議效法警隊復聘退休警員，司法機構及律政司亦可考慮聘請退休法官或增聘外援檢控，但必須慎重篩選，切忌讓港英餘孽舊電池「回魂」，得不償失。

前車可鑑，拖延檢控，姑息佔中搞手埋下反修例暴潮伏線，黎智英逍遙法外，不斷鼓吹反中亂港，戴耀廷未停煽惑人心，四年半後才入獄，又瞬獲保釋，繼續大放厥詞，還有旺暴案黃台仰，在候審期間潛逃德國獲庇護，都是司法程序僵化的得益者。快刀始可斬亂麻，對付亂臣賊子不能給予喘息空間，檢控暴徒必須要快，才能收阻嚇作用。法律面前人人平等，警察要加班，法官難道可以獨善其身嗎？