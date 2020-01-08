神州觀察：兩岸統一勢所趨　台灣大選決未來

台灣的總統大選即將到來，選舉結果勢會左右兩岸乃至中美兩國未來關係走向，尤其是大陸對台實行「和統」還是「武統」，亦將於選舉後變得更為清晰。一切何去何從，也許很快便見分曉。

一般認為，本次選舉若是韓國瑜一方勝出，台灣有望於未來數年保持相對和平局面，兩岸互通、經貿交流等關乎民生福祉的舉措或將陸續有來，甚至比馬英九時期更具發展前景，畢竟韓國瑜打的是「拚經濟」招牌。但若是蔡英文當選，實現連任總統夢，兩岸關係勢必加速惡化，台海隨時再掀巨浪，台灣的經濟、政治生存空間遭進一步輾壓，蓋無疑問。

兩岸統一事關國家的領土主權完整，亦是中共建政以來的必然政治任務，幾代領導人皆不敢忽忘；只是不同的歷史時期，處理台灣問題的策略與能力也有所分別。毛澤東當年曾表示，可以暫時不理台灣，一百年之後再說；到了鄧小平時期，北京開始構思「一國兩制」、和平統一的可能性，之後「一中」原則及「九二共識」逐漸成為兩岸關係的底線。而到了「江胡」時代，由於李登輝、陳水扁的鼓吹「台獨」動作愈搞愈大，迫使大陸頻頻以武力相威脅，並嚴正警告台灣當局若再一意孤行，大陸將以武統方式解決台灣問題。

直至國民黨馬英九政府重新上台，兩岸關係才算風平浪靜幾年，惟至民進黨蔡英文當局再度執政，「台獨」行徑更勝以往，不但斷然拒絕「九二共識」及「一國兩制台灣方案」，並積極推動「去中國化」進程，不時煽動兩岸對立情緒，死心塌地靠攏美國，妄圖以武拒統，在「台獨」的路上已經走得太遠。故而在去年初的《告台灣同胞書》發表四十周年之際，中共第五代領導人明確表示台灣問題不能再一代代拖下去，強調會採取包括武力在內的一切措施達致統一。

當然，北京對此說得也很清楚，武力手段只是用來對付干涉統一事務的外部勢力和極少數「台獨」分裂分子，而非針對平民百姓。但若真的到了動武的地步，難保不會傷及無辜，對島內造成短期震盪，此舉亦可被蔡英文拿來渲染利用，對其爭取連任有一定幫助。但就事件本身來看，兩岸軍事實力的差距亦是不言而喻，近日更有退役解放軍將領揚言，封鎖台海並非難事，大陸的所有軍事部署只是針對美日，台灣當局動輒花巨資買些性能差劣的軍備回來，除了予人窮兵黷武、勞民傷財之感，再無實質意義。

總之不管怎麼說，兩岸同胞是一家，同舟共濟，和平發展才是正道，也只有兩岸統一才符合國家最大利益。否則雙方繼續劍拔弩張，結局只會是親痛仇快。