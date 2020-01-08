世事往往難料。美國有了特朗普作為總統，任意妄為，個人利益與意氣用事容易為其他勢力利用，凡事便不能以主流意見或常理推斷。

今次美國對伊朗聖城旅指揮官的斬首行動，不是不能估計其後果，只是特朗普不相信軍方估算的後果，偏迷信好戰的極右勢力及其背後的軍火商，一意孤行。結果斬首成功，大錯鑄成，中東戰爭似一觸即發。

一是伊朗退出核協議，重啟核試。伊朗借此機會拋棄利比亞模式，走上北韓道路。沒有核武，美國便會無視報復而作攻擊，借此機會，伊朗不會退了，正好與以色列核武對峙。二是伊拉克要挾美國撤軍，美國反威脅嚴厲制裁。如此恐嚇是火上添油，美國便會被迫從伊拉克撤軍了，只要近日在伊拉克的美國駐軍受襲，死傷不少的話，便是其撤軍開始，剛剛派駐的新兵不可能再次佔領伊拉克。結果會觸發起什葉派武裝，從伊朗到伊拉克、敍利亞、黎巴嫩連成一線，形成什葉派的新月區域，美國與沙特阿拉伯在西亞的勢力便要大撤。

美國與伊朗的衝突甚至會禍延中東，不但伊朗支持的也門武裝加劇內戰和攻擊沙特阿拉伯，伊朗對波斯灣諸國和美國駐紮的第六艦隊的威脅加強，卡塔爾已棄沙特轉與伊朗和好，阿聯酋等亦可能跟從，或至少保持中立，因此美國駐波斯灣的軍力也受撤軍的威脅。

伊朗會怎樣復仇，至今未明，相信不會用正規戰爭。伊朗的導彈攻勢，以及在聯盟國家製造導彈，便足以壓服中東各國，以色列亦不可能有效防衞。於是，美國的選擇便只能對伊朗開戰。進攻伊朗，或許可打敗伊朗的軍方前線，但佔領伊朗卻將會十分困難。攻打伊朗戰事一起，伊朗盟友便會群起攻擊美國勢力，伊拉克、敍利亞、黎巴嫩、也門便會烽煙四起。

美國的先進武器可攻伊朗，卻不可能有足夠力量分兵各國。沙特阿拉伯與以色列可能在形勢惡劣下轉守中立，避免禍延。美國的聯軍便瓦解，美國單獨未必可打敗伊朗。戰爭一膠着，全球的美國政治目標也易成打擊對象，風聲鶴唳，將會使美國國內反戰勢力大漲，特朗普與極右派焦頭爛額。或許他可以連任，但伊朗之戰終究會把他和美國的經濟、政治拖垮，美國的霸權便會開始崩析瓦解。

伊朗戰火一起，美國怎樣能出兵教訓北韓，北韓又怎樣可相信美國呢？同樣地，美國能力不足以同時在兩個戰場作戰，它怎樣對付中國，制裁香港呢？一人之錯，國際大局便迅速逆轉。