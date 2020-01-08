香港反修例風波暴亂七個月未止，進入新年朝廷駐港機構大臣變動，走了王志民，來了駱惠寧。朝廷此舉很有意思，要說應該對暴亂之發生和不止造成一系列嚴重惡果負起責任的，應該是特首林鄭月娥，然而偏偏是駐港大臣倒了八輩子血楣。較早時，王志民和林鄭月娥一起參加活動時還滿面春風的說，「西環中環行埋一起幾好呀」，不料，未行多遠，王大人「先行一步」。現在來了駱大人，會和林鄭繼續「行埋一起」嗎？能行多久呢？又或者林鄭會步王大人後塵，離開「中環」嗎？到時又會有哪位香港新貴和駱大人再「行埋一起」呢？天威莫測，誰知道呢？

不過，有一點大家看得清楚，朝廷今次處理香港風波暴亂涉及的人事問題、責任問題，還是政治官場的老套路——對親者嚴，對疏者寬。王主任是「自己人」，是「同志」，是「我黨的高級領導幹部」，要嚴格要求，出了事，要從嚴從快處理。特首林鄭是「外人」，總要客氣一些，禮遇一些，出了問題要多鼓勵、多指導、多理解、多支持，對她「高標準、嚴要求」不適宜，她也做不到。何況在「一國兩制」局限下，朝廷不對「港人治港」寬鬆一些也不行。朝廷夾袋中並無幾個「合適」當特首的港人，要把他們「委任」當特首，手續很麻煩，要千方百計做好選舉委員會的工作。而選委會中的建制派雖說佔多數，但山頭林立、各有偏好，朝廷看上的人，他們未必看得上，朝廷要「協商」他們，往往傷透腦筋。因此，對於香港特首的更換最好能不動就不動。

這種親者嚴、疏者寬的做法，太平歲月沒有問題。如今發生了七個月屢「平」不止、愈演愈烈的亂，就是大問題了。可以肯定，換走了王大人，調來了駱大人，如果朝廷對特首林鄭七個月來綏靖求和的方針「同情、理解、支持」如故，那就意義不大，止暴制亂、深層問題都難真正解決。因此，對香港問題之處理，首先是路線，其次才是人。現在新人已至，路線有變嗎？是由軟而硬還是軟上加軟呢？