一場黑色暴亂，既暴露了一國兩制的先天性缺陷，也暴露了香港自身早已存在的結構性矛盾，這些缺陷不彌補，矛盾不解決，危機就不可解除，香港也就只能繼續沉淪。

香港實行一國兩制，保留資本主義經濟和社會政治體制，有別於內地的中國特色社會主義制度，這是權宜之計，是特定歷史條件下的特定安排。過去內地封閉落後，香港相對開放先進，一國兩制有其必要性和合理性。然而時移世易，這些年內地發展一日千里，香港則一直在原地踏步，兩地距離迅速拉近，而許多香港人依然不願面對現實，照樣以俯視的眼光看內地，以為資本主義比社會主義優越，香港一切都優於內地，因此產生抗拒心理，不管三七二十一逢中必反。

其實，世界上從來沒有一成不變的東西。資本主義有其長處，也有其短處，尤其當資本主導的利益分配結構不加以調整和改變，必然會出現嚴重的貧富分化，也必然會阻礙社會經濟發展，從而引發政治動亂，香港就是如此。正如有人形容，港英殖民時期建立的資本主義制度，是世界上最腐敗和扭曲的資本主義制度，它不僅帶有資本主義的剝削屬性，而且帶有殖民主義的掠奪屬性，幾乎所有經濟政策都是服務於大企業和資本，導致社會資源分配不公，貧富懸殊。香港作為發達經濟體，卻有五分之一即一百四十萬人生活於貧窮線下，不是很可悲嗎？

遺憾的是，許多香港人沒認識到原教旨資本主義的結構性缺陷，自以為擁抱西方價值，看不起內地制度以及所有一切，企圖將兩制凌駕一國，甚至拋棄一國搞港獨。實際上，中國由極度貧窮國家，迅速發展成世界第二大經濟體，綜合實力直逼美國，自然有其制度的優越性，這點連西方學者和媒體也不得不承認，港人憑甚麼看不起內地？單是深圳一個城市的GDP就已超越香港，港人憑甚麼自高自大？